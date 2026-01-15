Habertürk
        Şile'de işçi konteynerinde yangın: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Şile’de işçi konteynerinde yangın: 1 ölü

        Şile'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 18:40 Güncelleme: 15.01.2026 - 18:40
        Şile'de işçi konteynerinde yangın: 1 ölü
        Yangın, öğle saatlerinde Ahmetli Mahallesi Kumbaba Caddesi'nde bulunan bir şantiye alanındaki işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

        Alevler kısa sürede büyüyerek konteyneri sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangın sırasında içeride bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangında hayatını kaybeden kişinin cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve incelemeler için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
