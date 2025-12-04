Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Silifke Belediyespor: 0 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Silifke Belediyespor: 0 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Nesine 3. Lig ekiplerinden Silifke Belediyespor'u 1-0 yenerek adını gruplara yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 21:21 Güncelleme: 04.12.2025 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, tek golle gruplara kaldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda konuk olduğu Nesine 3. Lig ekibi Silifke Belediyespor'u 1-0 yenerek gruplara kaldı.

        Kırmızı Beyazlılar'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Samuel Ballet attı.

        Konuk ekipte forma giyen Tomas Cvancara, 90+1. dakikada penaltı kaçırdı.

        Antalyaspor'un grup aşamasındaki rakipleri yarın gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        19. dakikada Antalyaspor 1-0 öne geçti. Ceza yayının sağında topla buluşan Ballet'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

        REKLAM

        27. dakikada Silifke Belediyespor beraberlik şansını kaçırdı. Antalyaspor savunmasının az adamla yakalandığı kontra atakta tandemin arkasına sarkan Cihan Canpolat, kaleci Kağan Arıcan'ın öne çıktığını görünce topa sert vurdu. Savunmada Ensar Buğra Tivsiz, ağlara giden topu son anda çizgiden çıkardı.

        90+1. dakikada Antalyaspor penaltı kaçırdı. Konuk ekipte Ballet, Özgür Ortaç'ın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalırken hakem Yiğit Arslan, beyaz noktayı gösterdi. Kullanılan penaltıda topun başına geçen Cvancara, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

        Müsabakayı 1-0 kazanan Antalyaspor, organizasyonda gruplarda mücadele etme hakkı elde etti.

        Stat: Silifke Şehir

        Hakemler: Yiğit Arslan, Ömer Tevfik Özkoç, Tuncay Ercan

        Silifke Belediyespor: Çağan Yılmazer, Talha Gök (Dk. 90+4 İlker Ünver), Ali Yahya Bilgin, Muharrem Cizgili, Özgür Ortaç, Vural Akkurt (Dk. 90+4 Süleyman Kadir Sarı), Yusuf Yiğit Ünal (Dk. 73 Yasin Reis), Cihan Canpolat (Dk. 86 Hakan Berfun Sayar), Gürcan Gözüm, Tayyip Kanarya, Uğur Ahmet Özder (Dk. 90+4 Şevki Çoban)

        Hesap.com Antalyaspor: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Cvancara, Ballet (Dk. 90+6 Arda Altun), Van de Streek, Gueye (Dk. 62 Berkay Topdemir), Ensar Buğra Tivsiz, Giannetti, Doğukan Sinik (Dk. 46 Poyraz Yıldırım), Saric

        REKLAM

        Gol: Dk. 19 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 58 Cihan Canpolat, Dk. 79 Yasin Reis (Silifke Belediyespor), Dk. 90+6 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğretmenden büyük ders
        Öğretmenden büyük ders
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        3 ülke Eurovision'dan çekildi
        3 ülke Eurovision'dan çekildi
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı