Silifke Belediyespor: 0 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Nesine 3. Lig ekiplerinden Silifke Belediyespor'u 1-0 yenerek adını gruplara yazdırdı.
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda konuk olduğu Nesine 3. Lig ekibi Silifke Belediyespor'u 1-0 yenerek gruplara kaldı.
Kırmızı Beyazlılar'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Samuel Ballet attı.
Konuk ekipte forma giyen Tomas Cvancara, 90+1. dakikada penaltı kaçırdı.
Antalyaspor'un grup aşamasındaki rakipleri yarın gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Antalyaspor 1-0 öne geçti. Ceza yayının sağında topla buluşan Ballet'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
27. dakikada Silifke Belediyespor beraberlik şansını kaçırdı. Antalyaspor savunmasının az adamla yakalandığı kontra atakta tandemin arkasına sarkan Cihan Canpolat, kaleci Kağan Arıcan'ın öne çıktığını görünce topa sert vurdu. Savunmada Ensar Buğra Tivsiz, ağlara giden topu son anda çizgiden çıkardı.
90+1. dakikada Antalyaspor penaltı kaçırdı. Konuk ekipte Ballet, Özgür Ortaç'ın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalırken hakem Yiğit Arslan, beyaz noktayı gösterdi. Kullanılan penaltıda topun başına geçen Cvancara, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
Müsabakayı 1-0 kazanan Antalyaspor, organizasyonda gruplarda mücadele etme hakkı elde etti.
Stat: Silifke Şehir
Hakemler: Yiğit Arslan, Ömer Tevfik Özkoç, Tuncay Ercan
Silifke Belediyespor: Çağan Yılmazer, Talha Gök (Dk. 90+4 İlker Ünver), Ali Yahya Bilgin, Muharrem Cizgili, Özgür Ortaç, Vural Akkurt (Dk. 90+4 Süleyman Kadir Sarı), Yusuf Yiğit Ünal (Dk. 73 Yasin Reis), Cihan Canpolat (Dk. 86 Hakan Berfun Sayar), Gürcan Gözüm, Tayyip Kanarya, Uğur Ahmet Özder (Dk. 90+4 Şevki Çoban)
Hesap.com Antalyaspor: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Cvancara, Ballet (Dk. 90+6 Arda Altun), Van de Streek, Gueye (Dk. 62 Berkay Topdemir), Ensar Buğra Tivsiz, Giannetti, Doğukan Sinik (Dk. 46 Poyraz Yıldırım), Saric
Gol: Dk. 19 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 58 Cihan Canpolat, Dk. 79 Yasin Reis (Silifke Belediyespor), Dk. 90+6 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)