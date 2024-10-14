Silivri'de 15 yıl sonra spor festivali

İstanbul'un Silivri Belediyesi, 15 yıllık aranın ardından Çantaköy'de yeniden spor fetivali düzenledi. Çantaköy meydanında gerçekleştirilen festivale Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu'nun yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Başkan Balcıoğlu, festivalde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"2009'dan beri bu festival yapılmıyordu. Yıllar sonra, bu meydanda yeniden bir araya gelmek, hep birlikte coşkuyla kutlamak ne büyük bir onur. İşte Çanta'nın gücü bu. Birlikte olduğumuzda, imkânsızı başarır, her zorluğu aşarız. Ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim'. Gençlerimizin sporla büyümesi hem fiziksel hem de ahlaki gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Gençlerimiz çocuklarımız kim tutarsa onun elinde kalıyor. Biz doğru kişiler olarak gençlerimizin elinden sporla sanatla tutacağız. Bu bakımdan çantaya kazandıracağımız spor sahası, bu hedefi destekleyecek ve gençlerimize fırsatlar sunacaktır. Bu projeyi hayata geçirmek için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz."

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Etkinliğin gençlere örnek olacağına dikkat çeken Çantaköy Spor Kulübü Başkanı Tayfun Özkök de "Bu festival, sadece sporun ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı sağlayan, gençlerimize ve evlatlarımıza örnek olan bir etkinliktir" dedi.

Çanta Sancaktepe Mahallesi Muhtarı Hayri Şahin ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözlerini hatırlattı. Festivalin gelenekselleşmesi gerektiğini söyleyen Şahin, 15 yılın ardından tekrar düzenlenen festival için Başkan Bora Balcıoğlu ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.