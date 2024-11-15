Silivri'de asansör faciası: 1 ölü

Silivri'de yakınlarıyla birlikte 5'inci kattaki evlerine çıkan Rahmi Yiğit(72), asansörden inmek üzereyken, asansörün düşmesi sonucu kabin ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; olay, geçtiğimiz salı günü Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte 5'inci kattaki evine çıkmak için asansöre binen Rahmi Yiğit, inmek üzereyken asansörün düşmesi sonucu kabin ile duvar arasında sıkıştı.