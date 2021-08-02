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Silivri'de denize giren genç boğuldu

İstanbul Silivri'de denize giren 18 yaşındaki Ahmetcan Özoğul, bir süre sonra gözden kayboldu. Denizde hareketsiz bulunan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Silivri'de denize giren genç boğuldu
Silivri'de denize giren genç boğuldu
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DHA

İstanbul'un Silivri ilçesinde denize giren 18 yaşındaki Ahmetcan Özoğul, boğularak hayatını kaybetti.

Silivri Kumluk mevkiindeki plajdan dün öğle saatlerinde denize giren 18 yaşındaki Ahmetcan Özoğul, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınları, sahildekiler ve cankurtaranlar Özoğul'u aramaya başladı. Bir süre sonra hareketsiz bulunan Özoğul kıyıya getirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Özoğul hastaneye kaldırıldı. Ahmetcan Özoğul hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özoğul, bugün ikindi namazının ardından Esenyurt İncirtepe Mahallesi Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Nevşehir'e gönderilecek.

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