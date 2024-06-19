Silivri'de sıcak havadan bunalanlar plaja akın etti

Kurban Bayramı'nın son gününde Silivri'de sıcaktan bunalanlar Kumluk Plajı'na akın etti.

Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde sıcaktan bunalan vatandaşlar, Mimarsinan Mahallesi'ndeki Kumluk Plajı'na akın etti. Denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler plajda yoğunluk oluşturdu. Kimi ailesiyle birlikte piknik yaparken kimi de denizde serinledi. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK) ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise gün boyu sahilde denetim yaptı. Ekipler, kumsalda çadır kuran ve mangal yakanlara uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından bazı vatandaşlar kurdukları çadırları kaldırdı.