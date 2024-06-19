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        Haberler Gündem İstanbul Silivri'de sıcak havadan bunalanlar plaja akın etti | Son dakika haberleri

        Silivri'de sıcak havadan bunalanlar plaja akın etti

        Kurban Bayramı'nın son gününde bunaltıcı sıcaklardan bir parça serinlemek isteyen vatandaşlar Silivri'deki plaja akın etti. Kimi ailesiyle birlikte piknik yaparken kimi de denizde serinledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 18:21 Güncelleme: 19.06.2024 - 18:21
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        Plaja akın ettiler
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        Kurban Bayramı'nın son gününde Silivri'de sıcaktan bunalanlar Kumluk Plajı'na akın etti.

        Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde sıcaktan bunalan vatandaşlar, Mimarsinan Mahallesi'ndeki Kumluk Plajı'na akın etti. Denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler plajda yoğunluk oluşturdu. Kimi ailesiyle birlikte piknik yaparken kimi de denizde serinledi. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK) ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise gün boyu sahilde denetim yaptı. Ekipler, kumsalda çadır kuran ve mangal yakanlara uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından bazı vatandaşlar kurdukları çadırları kaldırdı.

        PLAJDA KADINLAR ARASINDA TARTIŞMA

        Öte yandan plajda bulunan duşakabin alanında 2 kadın grup arasında tartışma çıktı. Bir süre devam eden arbede polisin gelmesiyle son buldu.

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        #Silivri
        #haberler
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