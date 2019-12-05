İHA

İstanbul Silivri'de gerçekleşen ilk kaza TEM Otoyolu Edirne istikameti Selimpaşa Köprüsü üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre 3 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden birinin diğerinin üzerine çıkması, ilginç görüntüler oluşturdu.

Kazaya karışan sürücülerden biri, "Sağ şeritteki araç önüme kırdı. Ben de ani fren yapınca arka arkaya kaza oldu" dedi.

FRENİ TUTMAYINCA 4 ARACA VURDU

TEM Otoyolu'ndaki bir diğer kaza ise Silivri sapağında yaşandı. İddiaya göre önündeki tırı sollayan yolcu otobüsü, freni tutmayınca 4 araca vurdu. Kazada 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Otobüste bulunan yolculardan büyük çoğunluğunun birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi.

Otobüsteki yolculardan Mehmet Ağır, "Ben şoförün hemen arkasında oturuyordum. Otobüsün freni tutmadı. Zincirleme kaza meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Bir diğer yolcu ise otobüsün tırı sollayınca duramayarak önündeki araçlara çarptığını söyledi. Tem Otoyolu'ndaki kazalar nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.