Silkeborg - Viborg maçı öncesi rakamlar

Danimarka 1.Lig maçında Silkeborg ile Viborg, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. 4 puanlı Silkeborg 10. sırada bulunuyor, Viborg 5 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Silkeborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Viborg son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 532 kodlu maçı oynayanlar; Silkeborg galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Viborg galibiyet oranı 2.40. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Silkeborg son hafta oynanan Viborg maçında 0-3 yenildi.

Viborg ise Silkeborg maçında 0-3 kazandı.

Silkeborg, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 3 gol yedi.

Viborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Viborg, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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