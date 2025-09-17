Habertürk
        Silopi'de mısır şenliği | Son dakika haberleri

        Silopi'de mısır şenliği düzenlendi

        Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Bostancı köyünde mısır şenliği düzenlendi. Etkinliğe öğrencilerle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, okul idaresi, öğretmen ve veliler katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 18:17 Güncelleme: 17.09.2025 - 18:17
        Silopi'de mısır şenliği
        Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Bostancı köyünde mısır şenliği düzenlendi. Bostancı İlk ve Ortaokulunda düzenlenen şenlikte, öğrencilerin tarlalarından getirdikleri mısırlar, okul bahçesine kurulan iki büyük kazanda haşlandı. Mısırlar, öğretmenler tarafından öğrencilere ikram edildi.

        Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, okul idaresi, öğretmen ve veliler katıldı.

        Bilen, "Amacımız, öğrencilerimizin aileleriyle birlikte ektikleri mısırların hasadını kutlamak. Bu yıl ilk kez yapılan bu etkinliğin bundan sonraki yıllarda geleneksel hale geleceğine inanıyoruz. Öğrencilerimiz ve aileleri, emeklerinin karşılığını burada keyifli bir ortamda paylaşarak güzel zaman geçirdi" dedi.

        Etkinliğe katılan öğrenciler de mutluluklarını dile getirdi.

        #yerel haberler
        #şırnak haberleri
        #silopi mısır şenliği
