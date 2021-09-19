Basın mensuplarının, "Peki bu süreçte sahnelere devam edebiliyor musunuz?" sorusuna ise, "Sahneye çıkmaya başladım. Hatta doktorum enerji versin diye 1 adet muz yememe de izin vermişti. Ama ben yerimde duramıyorum hoplayıp zıpladığım için geçenlerde ufak bir rahatsızlık geçirdim. Bu sıralar ara verdim" şeklinde konuştu.

"43 KİLOYA KADAR DÜŞTÜM"



Bir hayli zayıfladığı görülen şarkıcı, iştahının hastalık döneminde bozulduğunu ifade ederek 43 kiloya kadar düştüğünü söylerken, bu sıralar kilo alma dönemine girdiğini ve 47 kiloya çıktığını açıkladı.