Simav Çayı'ndaki köpürme endişelendirdi 0:00 / 0:00

İHA

Balıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen Simav Çayı köpürdü. Çevre kirliliğinden endişe eden vatandaşlar yetkililerden inceleme istedi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen Simav Çayı beyaz köpükle kaplandı. Kısa süreli yaşanan olaya şahit olan bir vatandaş o anları görüntüledi. Simav Çayı'nın Susurluk'taki kum ocağının yanından ilerleyen ve Buzağılık Köprüsü altından geçen bölümünde görülen köpürme vatandaşları endişelendirdi.

Bölge sakinleri yetkililerden, suyun incelenmesini talep etti. Su yüzeyinde anlık olarak oluşan ve bir süre sonra kaybolan köpürme için gözler çevredeki işletmelere çevrilirken, bazı vatandaşlar ise dönem dönem balık ölümlerinin de bölgede yaşandığını iddia etti.