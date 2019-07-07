Simge: Bu inanılmaz bir güç ve mutluluk - Magazin haberleri

"Ben Bazen" adını verdiği albümü ile müzik dünyasına damgasını vuran şarkıcı Simge, önceki akşam sahneye çıktı.

Simge, sahne aldığı mekanı dolduran 1.500'e yakın dinleyicisine eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuarıyla keyifli bir akşam yaşatırken, mekanın temmuz ayının en kalabalık dinleyicisiyle bir rekora imza attı.

Konserlerinde şarkılarını dinleyicileri ile birlikte hep bir ağızdan söyledikleri zaman çok mutlu olduğunu belirten Simge, "Şarkılarımı hep birlikte söylediğimiz zaman yeniden doğduğumu hissediyorum. Bu inanılmaz bir güç ve mutluluk" diyerek duygularını dile getirdi.