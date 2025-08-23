Habertürk
        Simge Sağın'dan Arhavi'de konser öncesi serinleme molası - Magazin haberleri

        Simge Sağın'dan Arhavi'de konser öncesi serinleme molası

        Simge Sağın, Artvin'in Arhavi ilçesinde vereceği konser öncesi ilçenin serin sularında mola verdi

        Giriş: 23.08.2025 - 18:32 Güncelleme: 23.08.2025 - 18:32
        Şarkıcı Simge Sağın, konser vermek için Artvin'in Arhavi ilçesine gitti.

        Simge Sağın, konser öncesinde Arhavi'nin serin sularında keyifli bir mola verdi.

        Şarkıcı, verdiği bu moladan fotoğrafları ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Simge Sağın paylaşımına; "Canım Arhavi'de, adeta cennetteyim şu an. Akşam konserime hepinizi bekliyorum" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #simge sağın
