Simge’den 'Sen Ağla' sürprizi

Simge, bu sezonun son açık hava konserini, BtcTurk Vadi Açıkhava’da gerçekleştirdi. Sahneye çıktığı andan itibaren coşkuyu zirveye taşıyan Simge, dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra, sahnede söylemekten hoşlandığı özel repertuvarıyla dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı.

Yeni albümünün heyecanını yaşayan Simge, repertuvarına büyük bir sürpriz ekledi. Albümünde de yer alacak, sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan 'Sen Ağla' şarkısını ilk kez seslendirdi. Seyirciden gelen yoğun istek üzerine şarkıyı alkışlar eşliğinde tekrar söyleyen Simge, büyük beğeni topladı.

Simge, Aksu’nun kendi 'Paşa Gönül Şarkıları' albümünde de seslendirdiği bu şarkıyı geçen yıl aldığını ve büyük bir keyifle söylediğini izleyicilerle paylaştı.