Simitçi Sarayı'nın sahibi Abdullah Kavukçu kimdir, nerelidir? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Simit Sarayı markasını 2002 yılında Haluk Okutur ve Mehmet Tarakçı ile kuran Abdullah Kavukçu'nun kısaca hayatını sizler için derledik...

ABDULLAH KAVUKÇU KİMDİR?

Abdullah Kavukcu, 1973'de Erzincan’da dünyaya geldi. İlkokulu ve ortaokulu Erzincan’da tamamladıktan sonra kazandığı Anadolu Lisesinde okumak için İstanbul’a geldi. Aynı zamanda ticareti öğrenmesi için babasının açtığı markette çalıştı. Daha sonra Kapalıçarşı’da ticari yaşamına devam etti.

Kapalıçarşı’da edindiği ticari deneyimleri sonrasında gerçekleştirdiği yatırımlarla adından söz ettirmeye başlayan Kavukcu’nun ismi o yıllarda iş hayatında yakaladığı başarılar ile anılmaya başladı.

Abdullah Kavukcu; 2002 yılında Haluk Okutur ve Mehmet Tarakçı ile birlikte Simit Sarayını kurdu. 2009'da yeni bir yatırım olarak Türkiye’de ilk kez otoban Avm projesini gerçekleştirerek Parkshop Avm’yi hizmete açtı.

2012'de Simit Sarayı İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Kavukcu aynı zamanda Kavukcu Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekte, şirket bünyesindeki inşaat, gıda, yönetim ve danışmanlık gibi farklı is kollarıyla da faaliyet göstermektedir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Abdullah Kavukcu iş hayatının yanı sıra farklı sosyal sorumluluk projelerinde de yönetici olarak yer almaktadır.