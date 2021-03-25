"ÖDÜL TÖRENLERİ TORPİL ÜZERİNE KURULUDUR"

Ödül törenlerinde torpil yapıldığını ifade eden Akçıl, "Türkiye'de ödül törenleri hiç adil değil. Bu özel bir ödül ve o yüzden buradayım. Yoksa bu pandemide beni kimse buraya getiremezdi. Bütün ödül törenleri torpil üzerine kuruludur" diyerek, tartışma başlatacak bir yorumda bulundu.