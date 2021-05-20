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Sınavlar iptal mi? MEB'den sınav açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için önemli bir açıklamada bulundu. Geçtiğimiz günlerde lise öğrencileri için sınav açıklaması yapılmış ve sınav olup olmamak öğrencilerin ve ailelerinin isteklerine bırakılmıştı. Peki ilk ve orta okullar için sınavlar iptal mi? İşte açıklama...

Sınavlar iptal mi? MEB'den sınav açıklaması

MEB'den yapılan son dakika sınav açıklamasında "İlkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır." denildi.

SINAVLAR İPTAL Mİ?

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "İlkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz, birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecektir.

İlkokul 4’üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır" denildi.


İkinci dönem sınav notu olan öğrenciler için;
• Bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacak.

• Bu öğrencilere istemeleri hâlinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecek.

• Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacaktır ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak.

İkinci dönem sınav notu olmayan öğrenciler için;
• İkinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda öğrencilere tercih hakkı sunulacak. İsteyen öğrenciler için sınav yapılacak.

• İkinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem notlarına göre değerlendirilmeleri sağlanacak ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak.

Buna göre velilerin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekecek.


MEB'in açıklamasına göre;

İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik bu düzenlemenin diğer ayrıntıları ise şöyle:

• Seçmeli dersler dâhil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak.

• Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacak.

• Öğrencilerin sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlanarak uygulanacak.

• Farklı bir ilde bulunmaları durumunda öğrenciler, sınavlara bulundukları yerlerde aynı okul türündeki okullarda girebileceklerdir. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek.

• Yurt dışında bulunan ve sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler; bulunduğu yerin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu eğitim müşavirliği/ataşeliğine başvuracak.

• Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

• Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacak.

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