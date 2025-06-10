Sincabın bayram kömbesi yediği anlar kamerada

Zorkun Yaylası'nda bir evin çevre duvarına oturan sincap, Osmaniye'nin meşhur yöresel lezzetlerinden bayram kömbesini yerken görüntülendi.

Cep telefonuyla kaydedilen bu anlar, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Kullanıcılar, görüntülere, 'O da ağzının tadını biliyor', 'Oh afiyet bal şeker olsun, ne tatlı güzel' ve 'Bayram kömbesi yemeyecek de ne yiyecek?' gibi yorumlar yaptı.