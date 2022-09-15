Sindirimi Düzenliyor, Kemikleri Çelik Gibi Yapıyor! Kansere Karşı En Etkili Duvar: Altın Süt

Kansere karşı en etkili duvar: "Altın Süt" 0:00 / 0:00

Güçlü bir bağışıklık için düzenli ve sağlıklı beslenmek şart. Özellikle sindirim problemleri yaşayanların beslenme düzenine ekstra özen göstermesi gerekiyor. Yediğimiz yiyecekler sağlığımızın nasıl olduğuna dair ipuçları verir. Sindirim sisteminin en yakın dostu ise mucizevi faydaları kanıtlanmış olan baharat bileşenlerinden geçiyor. Baharatların içerisinde zerdeçalın faydası ise bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Hele ki bir de zerdeçal gibi değerli baharatın zencefil ve tarçınla buluşması tam bir şifa deposuna dönüşmesi için yeter de artar bile. Zerdeçallı süt olarak bilinen altın sütün popülaritesi ise oldukça artmış durumda. Altın süt tam bir bağışıklık dostu ve sindirimi düzenlemede birebir. İşte altın sütün sağlığa 10 faydası ve yapılışı… TAM BİR ANTİOKSİDAN DEPOSU Asya mutfağında popüler olan zerdeçal altın sütün bileşeni olarak karşımıza çıkıyor. Zerdeçalın aktif bileşeni olan kurkumin, güçlü antioksidan özelliklerinden dolayı yüzyıllardır Ayurveda tıbbında sıklıkla kullanılıyor.

Hücre hasarlarıyla savaşan ve vücudunuzu oksidatif stresten koruyan antioksidanlar, hücrelerin çalışması için olmazsa olmazlar arasındadır. Araştırmalar düzenli olarak antioksidan açısından zengin diyetlerin enfeksiyon ve hastalık riskinizi azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Altın sütün ana bileşenlerini oluşturan tarçın ve zencefil, antioksidan özelliklere sahiptir. Altın süt, hücreleri hasardan korur, hastalıklarla ve enfeksiyonlarla savaşır. Aynı zamanda sağlığa büyük bir katkıda bulunan altın süt antioksidanlar açısından zengindir. EKLEM AĞRISINI AZALTIR Altın sütün içerisinde bulunan maddeler güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Kronik inflamasyonun kanser, metabolik sendrom, Alzheimer ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklarda önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bu nedenle, anti-inflamatuar bileşikler açısından zengin diyetler, bu koşullara ilişkin riskleri azaltıyor.

Araştırmalara göre altın süt içerisinde bulanan zerdeçal, zencefil, tarçın ve kurkuminin güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğu kanıtlanmıştır. Yapılan çalışmalar, kurkuminin anti-inflamatuar etkilerinin, hiçbir yan etkisi olmayan bazı farmasötik ilaçlarla karşılaştırılabilir olduğunu bile gözler önüne seriyor. Bu anti-inflamatuar etkiler, eklem ağrısını azalttığını söylüyor. Örneğin, romatoid artritli 45 kişide yapılan bir çalışma, günlük 500 miligram kurkuminin eklem ağrısını 50 gramdan fazla yaygın bir artrit ilacı veya kurkumin ve ilacın bir kombinasyonunu azalttığını buldu. Benzer şekilde, osteoartritli 247 kişide yapılan 6 haftalık bir çalışmada, zencefil özü verilen kişilerde, plasebo verilenlere göre daha az ağrı yaşadığı görüldü ve daha az ağrı kesici ilaç kullanma isteği oluştu. Altın sütün ana bileşenleri olan zerdeçal, zencefil ve tarçın, iltihabı ve eklem ağrısını azaltabilecek güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR, BEYİN FONKSİYONUNU İYİLEŞTİRİYOR Altın süt beyin gelişiminde ve hafızayı kuvvetlendirmede inanılmaz etkiler sunuyor. Bilimsel çalışmalar altın sütün beyin sağlığında ve hafızanın geliştirilmesinde ciddi bulgulara ulaşmıştır. Buna göre nörotrofik faktör (BDNF) düzeylerini artırdığı saptanmıştır. BDNF, beynin yeni bağlantılar kurmasına yardımcı olan ve beyin hücrelerinin büyümesini destekleyen bir bileşiktir.

Düşük BDNF seviyeleri, Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere beyin bozukluklarına neden oluyor. Örneğin, Alzheimer'ın ayırt edici özelliklerinden biri, beyinde tau proteini adı verilen belirli bir proteinin birikmesidir. Test tüpü ve hayvan çalışmaları, tarçındaki bileşiklerin bu birikimi azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Tarçının ise Parkinson hastalığının semptomlarını azalttığı ve beyin fonksiyonlarını iyileştirdiği görüldü. Zencefil ise reaksiyon süresini ve hafızayı geliştirerek beyin fonksiyonlarını artırıyor. Ayrıca, zencefilin yaşa bağlı beyin fonksiyon kaybına karşı koruduğu gözlemlendi. Altın sütün içindeki bu zengin maddeler hafızanın korunmasına yardımcı oluyor ve Alzheimer ve Parkinson hastalığından kaynaklanan beyin fonksiyonlarındaki düşüşü azaltıyor. DEPRESYONDAN KURTULMAK İÇİN BİREBİR Birçok hastalığa şifa olan zerdeçal aynı zamanda depresyondan kurtulmaya yardımcı oluyor. Özellikle son zamanlarda sıklıkla görülen depresyon neredeyse herkesin karşılaşacağı bir hastalık. Depresyonun farkına varmak ve ondan kurtulmanın ilk adımı. Depresyon için iyi bir doktora gitmek ve ruh halini düzenlemenin yanı sıra zerdeçal kullanarak bu sürece olumlu etkilerde bulunabilirsiniz. Özellikle zerdeçalın ruh halini düzelttiğine dair kanıtlar bulunmakta.

Depresyon semptomlarını azaltan zerdeçal, düzenli kullanımda mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlıyor. 6 haftalık bir çalışmada, majör depresif bozukluğu olan 60 kişiye kurkumin ve antidepresan kombinasyonu verildi. Kurkumin, zerdeçal baharatına ve bitkisine renk veren ana bir maddedir. Sadece kurkumin verilenler, antidepresanlar verilenlere benzer iyileşmeler yaşarken, kombinasyon grubu en fazla faydayı sağlayanlar oldu. KALP HASTALIKLARINDAN KORUR Kalp hastalıkları dünya genelinde sıklıkla görülüyor. En fazla ölüme neden olan kalp hastalıkları ise giderek artmakta. İlginç bir şekilde, altın sütün temel bileşenleri olan tarçın, zencefil ve zerdeçal, daha düşük kalp hastalığı yaşanmasına neden oluyor.

Örneğin, 10 çalışmanın gözden geçirilmesi, günde 120 mg tarçının toplam kolesterol, trigliserit ve "kötü" LDL seviyelerini düşürürken "iyi" HDL seviyelerini yükselttiği sonucuna varmıştır. Başka bir çalışmada, tip 2 diyabetli 41 katılımcıya günde 2 gram zencefil tozu verildi. 12 haftalık çalışmanın sonunda, kalp hastalığı için ölçülen risk faktörleri %23-28 daha düşüktü. Bir çalışmada, kalp ameliyatı geçiren kişilere ameliyattan birkaç gün önce ve sonra 4 gram kurkumin veya plasebo verildi. Kurkumin verilenlerin hastanede kaldıkları süre boyunca kalp krizi geçirme olasılıkları plasebo grubundaki kişilere göre %65 daha azdı. Bu anti-inflamatuar ve antioksidan özellikler, kalp hastalığına karşı da koruma sağlıyor. Altın sütün ana bileşenleri olan zerdeçal, zencefil ve tarçın, kalp işlevine fayda sağlayabilecek ve kalp hastalığına karşı koruyucu olabilecek özelliklere sahiptir. KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜYOR Altın sütün içindeki maddeler, özellikle zencefil ve tarçın, kan şekeri düzeylerini düşürmeye yardımcı oluyor. Örneğin, günde 1-6 gram tarçın, açlık kan şekerini %29'a kadar düşürebilir. Ayrıca tarçın, insülin direncini azaltmada yardımcı oluyor.

Tarçın, yemekten sonra tüketildiğinde kan şekerini kontrol altına alıyor. Benzer şekilde, diyetinize düzenli olarak az miktarda zencefil eklemek, açlık kan şekeri düzeylerini %12'ye kadar düşürmeye yardımcı oluyor. Çok az miktarda tüketilen zencefil, hemoglobin seviyelerini %10'a kadar düşürüyor ve bu da uzun vadeli kan şekeri kontrolünü sağlıyor. KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR Kanser, kontrolsüz hücre büyümesi ile kendini gösteren bir hastalıktır. İlginç bir şekilde, bazı araştırmalar altın sütte kullanılan baharatların bu konuda bazı faydalar sunabileceğini öne sürüyor. Örneğin, bazı test tüpü çalışmaları, kanser önleyici özellikleri, çiğ zencefilde büyük miktarlarda bulunan bir madde olan 6-gingerole bağlamaktadır. Benzer şekilde, laboratuar çalışmaları, tarçındaki bileşiklerin kanser hücrelerinin büyümesini azaltmaya yardımcı olabileceğini bildirmektedir.

Zerdeçaldaki aktif bileşen olan kurkumin ayrıca bir test tüpünde izole edilmiş kanser hücrelerini öldürebilir ve tümörlerde yeni kan damarlarının büyümesini engelleyerek yayılma yeteneklerini sınırlayabilir. tarçın, zencefil ve zerdeçalın karışımından oluşan altın süt kansere karşı koruma sağlayabileceğini göstermektedir. ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİĞE SAHİP Özellikle Hindistan'da en sık kullanılan baharatların başında zerdeçal ve köri gelmektedir. Zerdeçalın baş bileşeni olduğu altın süt Hindistan'da soğuk algınlığına karşı evde çare olarak kullanılır. Altın süt bağışıklığı artırıcı özelliğiyle ön plana çıkıyor. Tüm bunlara ek olarak taze zencefildeki bileşenler bazı bakterilerin büyümesini engellemede oldukça güçlü. Zencefil özü, solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın bir nedeni olan insan solunum sinsityal virüsü (HRSV) ile savaşıyor.

Benzer şekilde çalışmalar tarçındaki aktif bileşik olan bakteri üremesini engelleyebileceğini göstermektedir. Ayrıca mantarların neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı oluyor. Altın sütün içindeki maddeler ayrıca bağışıklık sisteminizi güçlendirebilecek güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. SİNDİRİMİ DÜZENLER Altın sütün içindeki bileşenlerden biri olan zencefil, hazımsızlık çeken kişilerde mide boşalmasını hızlandırarak bu durumun hafifletilmesine yardımcı oluyor. Zerdeçal, safra üretiminizi %62'ye kadar artırarak yağın sindirimini de iyileştirmede yardımcı oluyor. Zerdeçal, bağırsakta ülserlere neden olan maddelerin engellenmesine, sindirimin korunmasına ve alevlenmelerin önlenmesine yardımcı oluyor. Altın sütün iki bileşeni olan zencefil ve zerdeçal hazımsızlığı gidermede en büyük yardımcı.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR Altın sütünüzü bitki bazlı bir süt kullanarak yapmayı tercih ediyorsanız, daha fazla kemik güçlendirici fayda sağlaması için hem kalsiyum hem de D vitamini ile zenginleştirilmiş olanı seçmeye özen göstermelisiniz. Altın süt, kullandığınız süte bağlı olarak kalsiyum ve D vitamini açısından zengin olabilir. Bu besinlerin her ikisi de güçlü bir iskelete katkıda bulunur ve osteopeni ve osteoporoz gibi kemik hastalıkları riskinizi azaltır. ALTIN SÜT NASIL YAPILIR? Altın sütü evde yapmak kolaydır. Tek bir porsiyon altın süt veya yaklaşık bir bardak için bu tarifi uygulamanız yeterlidir: Malzemeler: 1/2 su bardağı (120ml) seçtiğiniz şekersiz süt

1 çay kaşığı zerdeçal

1 küçük parça rendelenmiş taze zencefil veya 1/2 çay kaşığı zencefil tozu

1/2 çay kaşığı tarçın tozu

1 tutam öğütülmüş karabiber

1 tatlı kaşığı bal veya akçaağaç şurubu (isteğe bağlı)