Sinem Kobal ile kızı Leyla'dan balon oyunu

Kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'de evlenen, Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunan Sinem Kobal, zaman zaman çocuklarıyla keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayımlıyor.

Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Sinem Kobal, bu kez küçük kızı Leyla ile evlerinin bahçesinde bulunan havuzda dev bir balonun içine girdi.

Sinem Kobal, kızı Leyla ile birlikte dev balonun içinde su üzerinde emeklemeye çalıştı.

Sinem Kobal, anne - kız keyifli anlarını da takipçileriyle paylaştı.