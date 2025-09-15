Habertürk
        Sinem Kobal ile kızı Leyla'dan balon oyunu

        Sinem Kobal ile kızı Leyla'dan balon oyunu

        Sinem Kobal, küçük kızı Leyla ile evlerinin bahçesinde bulunan havuzda dev bir balonun içine su üstünde emekledi

        15.09.2025 - 10:01
        Anne - kız balonun içinde
        Kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'de evlenen, Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunan Sinem Kobal, zaman zaman çocuklarıyla keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayımlıyor.

        Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Sinem Kobal, bu kez küçük kızı Leyla ile evlerinin bahçesinde bulunan havuzda dev bir balonun içine girdi.

        Sinem Kobal, kızı Leyla ile birlikte dev balonun içinde su üzerinde emeklemeye çalıştı.

        Sinem Kobal, anne - kız keyifli anlarını da takipçileriyle paylaştı.

