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Bir dönem 'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla tanınan ve Semra kaynananın gelin adayı Sinem Umaş, yine gündem oldu.

Son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle insanların evlerinde kalarak tedbir almasıyla ilgili Umaş, "Bu kadar büyütülmez ki..." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"BİR HAFTADIR TEK KURUŞ KAZANAMIYORUZ"

Şiştim gerçekten koronavirüs muhabbetinden. Bu kadar büyütülmez ki... İşler durdu, 1 haftadır tek kuruş kazanamıyoruz. Kiralar, doğalgazlar nasıl ödenecek?

Yaşlıların yüzde 14'ünü öldüren bir virüs, birçok kişinin iflas etmesine sebep olacak. Benim için 7 gün büyük kayıp.

"KİMSE DUYAR KASMASIN"

Sinem Umaş'ın yaptığı açıklamalar sosyal medyada olay oldu. Umaş, "Kimse gelip duyar kasmasın burada gripten ayda sene de kaç tane yaşlı ölüyor girip bir bakın! Artık her geçirdiğimiz grip ağır geçiyor gençler bile zor ayağa kalkıyor. Sorumsuzca beslenmene dikkat etmeden yaşarsan böyle hastalıklarda risk altına girersin" dedi.