Sinemalar açıldı mı? Sorusu sosyal medyada en çok konuşulan haberler arasında yerini aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hizmet veremeyen sinema salonları 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte kurallar doğrultusunda yeniden faaliyete geçecek. Peki, sinema salonları çalışma saatleri nedir? Sinemalar saat kaça kadar açık? İşte detaylar...

SİNEMALAR AÇILDI MI? SİNEMA SALONLARI KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın "Haziran ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi"ne göre; Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması, kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.