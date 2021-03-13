Sinemalar açılırsa gösterime girecek

Gökhan Arı'nın yönettiği Altan Erkekli, Füsun Demirel, Fırat Albayram, Onur Yaprakcı, Bengi İdil Uras, Ceyda Kasabalı, Seymen Aydın, Tayfun Sav, Nihan Tarhan Şahenk, Ali Oğuz Şenol, Ulukan Ağdaş, Elif Baysal, Melek Şahin, Ömer Gezerel'in başrollerini paylaştığı 'Vay Babam Vay'ın çekimleri tamamlandı.
Film, sinema salonlarının açılması halinde gösterime 14 Mayıs'ta girecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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