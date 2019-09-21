'Sinemamız her türlü desteği alıyor'

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Belgrad'da düzenlenen Türk Film Haftası'nda kariyerinin ilk filmi 'Susuz Yaz' gösterilen Hülya Koçyiğit, bir dönem Osmanlı topraklarında bulunan bu ülkede olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Türk Film Haftası kapsamında düzenlenen 'Ustalara Saygı' programı çerçevesinde 1963'te çekilen ve başrolünde oynadığı 'Susuz Yaz'ın gösterimine katılan Hülya Koçyiğit, şunları söyledi; "Kültürel alışveriş ülke ve insanları birbirine yakınlaştıran, birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayan önemli bir adım. Umuyorum bu etkinliğin devamı gelir. Hepimiz aynı duyguları yaşıyoruz. Birçok ülke ağır savaşlarla o toprakların sahibi oldu, ama insanların arasındaki ilişki sınırları aşıyor."

'Dün tamamen amatörce, sponsor ve devlet desteği olmayan bir sinemaya sahiptik. Bugün ise her türlü desteği alan bir sinemamız var. En önemlisi de devletin mali desteği" diyen Hülya Koçyiğit, genç nesil sinemacılara Türk kültürünü iyi tanımaları konusunda öğüt veren Koçyiğit, bu konudaki düşüncelerini "Sahip olduğunuz meslek uluslararası bir meslek. Kendinizi bir dünya vatandaşı olarak geliştirin. Yabancı diliniz olsun. Kendi kültürünüzü öyle iyi bilin ki bir Türk filmi yaptığınızı dünyaya ilan edebilesiniz" şeklinde ifade etti.