1. WONDER WOMAN - Gal Gadot

Justice Leauge serisi – İlk film: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Wonder Woman, resimli roman alemine 1942 yılında dahil oldu... Tipik bir DC Comics karakteriydi. Her şeyiyle çok güçlü; yarı insan, yarı tanrı gerçek bir süper kahraman... 1970'lerde “Wonder Woman” adlı bir televizyon dizisiyle popülerleşmişti. Dizinin başrolünde Lynda Carter vardı... Çağımızın Wonder Woman'ı ise Gal Gadot'un yorumuyla ilk kez 2016 yılında “Batman v Superman: Dawn of Justice” filminde çıktı karşımıza...