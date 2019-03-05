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Mantis, son derece iyi kalpli, naif ve dürüst bir karakter. Süper gücü başka insanların duygularını hissetmesi... Ama bildiğimiz altıncı histen daha farklı ve birçok işe yarayabilen bir güç bu... Ufak tefek minyon haliyle çok kırılgan görünse de güçlü bir karakter olduğunu biliyorsunuz. Mantis, ilk olarak 1973 yılında yayımlanan bir Avengers macerasında okurların karşısına çıkmıştı.