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Sinemanın unutulmaz 20 süper kadını

Giriş: 05.03.2019 - 06:04 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Captain Marvel, 9 Mart Cuma günü tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de gösterime giriyor. Biz de Carol Danvers’in (Brie Larson) evrenin en güçlü kahramanlarından biri haline gelmesini konu alan film vesilesiyle çizgi roman uyarlamalarındaki süper kadınları ve onları unutulmazlaştıran oyuncuları hatırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar kaleme aldı

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    9 Mart Cuma günü tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de gösterime girecek “Captain Marvel”, Carol Danvers’in (Brie Larson) evrenin en güçlü kahramanlarından biri haline gelmesini konu alıyor. Carol Danvers ya da Captain Marvel, artık Marvel Sinematik Evreni'nin yeni süper kahramanlarından biri olacak. 

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    Biz de sinemaseverlerin merakla beklediği “Captain Marvel” vesilesiyle, çizgi roman uyarlamalarındaki süper kadınları ve onları unutulmazlaştıran oyuncuları hatırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar yazdı.

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    20. SUPERGIRL – Helen Slater
    Supergirl 1984

    DC Comics evreninde birçok Supergirl vardır. İlk Supergirl, Superman'in kuzeni olan Kara Zor-El'dir... Kayıtlara göre ilk serüveni 1959 yılında Action Comics dergisinde yayımlanmıştı. Supergirl, listemizde yer alan çoğu kahramanın resimli roman sayfalarından henüz beyazperdeye transfer olmadığı yıllarda, süper kadınların sinemadaki ilk “deneme uçuşları”ndan birini gerçekleştirmişti.

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    Wikipedia'ya göre, 1984 tarihli “Supergirl”, bir kadının başrolde oynadığı, İngilizce çekilmiş ilk süper kahraman filmi... Jeannot Szwarc'ın yönettiği, başrolünde Helen Slater'ın oynadığı “Supergirl” gişede çok başarısız olunca yapımcılar, kadın süper kahramanların başrolde olduğu filmleri yıllarca akıllarına bile getirmek istemediler. Listede yer almasının nedeni tabi ki bir öncü olması..

     

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    19. DOMINO – Zazie Beetz
    Deadpool II 2018

    Kendisiyle beyazperdede karşılaştığımız ilk sahnede Deadpool ile aralarında geçen diyaloğu hatırlamamak mümkün değil. Domino, Deadpool'a süper gücünün şans olduğunu söyler. Deadpool ise şansın süper güç olarak kabul edilemeyeceğini belirtir... Domino, şansın süper güç olduğu konusunda ısrarcıdır...

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    Olayların akışı içinde Domino'nun ne kadar haklı olduğu ortaya çıkar. Domino bir mutanttır ve olasılıkları kendi lehine değiştirme gibi bir süper gücü vardır. İkinci Deadpool filminin en sevilen karakterlerinden biri olan ve Zazie Beetz'in canlandırdığı Domino'nun Marvel evrenine giriş tarihinin 1992 olduğunu belirtelim.

     

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    18. MANTIS - Pom Klementieff 
    Marvel Sinema Evreni – İlk film: Galaksinin Koruyucuları II 2017

    Sinemaseverlerin çoğu kendisini ilk kez “Galaksinin Koruyucuları 2”de tanıdı. Egoist Tanrı Ego'nun yarattığı gezegende yaşayan bir karakterdi. Ego'dan başka hiç kimseyle temas halinde olmadığı için sosyal becerileri ilk bakışta pek parlak görünmüyordu ama kısa sürede Galaksinin Koruyucuları ekibindeki herkesin gönlünü kazanmayı başardı.

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    Mantis, son derece iyi kalpli, naif ve dürüst bir karakter. Süper gücü başka insanların duygularını hissetmesi... Ama bildiğimiz altıncı histen daha farklı ve birçok işe yarayabilen bir güç bu... Ufak tefek minyon haliyle çok kırılgan görünse de güçlü bir karakter olduğunu biliyorsunuz. Mantis, ilk olarak 1973 yılında yayımlanan bir Avengers macerasında okurların karşısına çıkmıştı.

     

     

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    17. KITTY PRIDE - Ellen Page 
    X-Men serisi - İlk filmi: X-Men: The Last Stand 2006

    Kitty, listedeki diğer havalı kahramanlara oranla daha mütevazı görünümlü bir karakter. Ancak temas ettiği insanları, nesneleri zaman ve mekânda hareket ettirebilme gibi müthiş bir yeteneğe sahip. Kitty’yi “X-Men: The Last Stand”de henüz 19 yaşındaki Ellen Page canlandırmıştı.

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    Sekiz yıl sonra “X-Men: Geçmiş Günler Gelecek”teki önemli karakterlerden biri olarak geldi karşımıza. Magneto gibi en güçlü mutantların dahi başarısızlığa uğradığı bir savaşta çok kritik ve kilit bir rol oynadı.

     

     

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    16. WASP – Evangeline Lilly
    Marvel Sinema Evreni – İlk film: Ant-Man 2015

    Sinemada onunla ilk tanışmamız 2015 yapımı “Ant-Man” filminde oldu. Asıl marifetlerini ise 2018 tarihli “Ant-Man and The Wasp”ta gördük. Doğuştan süper güçlere sahip olmayan Hope Van Dyne, babası Doktor Hank Pym'in tasarladığı mühendislik harikası olağanüstü giysiler sayesinde bir eşek arısı boyutuna gelebiliyor, karıncalarla iletişime geçebiliyordu...

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    Babasının yakın çalışma arkadaşı olan ve kostümle birlikte Wasp'a dönüşen Hope Van Dyne, mühendislik becerilerinin yanı sıra, aynı zamanda harika bir dövüşçü... Arı boyutuna küçüldüğü zaman özel bir teknolojiyle uçtuğunu da belirtelim.

     

     

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    15. ELEKTRA - Jennifer Garner 
    Daredevil 2003

    O, Yunan kökenli, mükemmel bir “katil ninja”... Kafası karışık ve öfkeli. Kahraman Daredevil ile bir gönül bağı da var. Frank Miller’ın Marvel Evreni’ne hediye ettiği karakterlerden biri olan Elektra ilk kez 1981’de okurların karşısına çıktı.

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    2005 yapımı sinema filminde Elektra’yı Jennifer Garner canlandırdı. Garner dövüş sahnelerinde harika bir performans gösterirken karakterin iyi ile kötü arasında kalmışlığını başarıyla yorumladı. Film pek beğenilmedi ama Elektra unutulmadı.

     

     

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    14. GÖRÜNMEZ KADIN (Invisible Woman) - Jessica Alba 
    Fantastic Four 2005

    Gerçek adı adı Susan “Sue” Storm Richards olan kahramanımız ilk olarak 1961’de yayımlanan bir Marvel çizgi romanında ortaya çıktı.

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    Fantastik Dörtlü’nün diğer kahramanları gibi o da güçlerini kozmik bir fırtına sırasında kazanıyor, görünmez olmanın ötesinde savunma ve saldırı amaçlı enerji dalgaları üretebiliyordu. Serinin 2005 ve 2007’de çekilen sinema filmlerinde Jessica Alba, karaktere dikkat çekici bir masumiyet, romantizm ve kırılganlık getirerek akıllarda yer etti.

     

     

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    13. KEDİ KADIN (Catwoman) - Anne Hathaway 
    Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises) 2012

     

     

    Michelle Pfeiffer'ın 1992'de “Batman Returns”de canlandırdığı karakterin özellikleri aşağı yukarı burada da aynı ama yorum çok farklı. Anne Hathaway, 1940’lı yıllarda Kedi Kadın’a ilham verdiği söylenen dönemin ünlü film yıldızı Hedy Lamarr’ı temel alıyor.

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     Daha genç, dinamik, esprili ve Michelle Pfeiffer’ın yorumuna oranla daha sakin bir Kedi Kadın getiriyor karşımıza. Ama iş aksiyon ve dövüş sahnelerine gelince, gelmiş geçmiş en sert ve becerikli Kedi Kadın olup çıkıyor. Anne Hathaway, filmde gerçekten iyiydi, şanssızlığı Kara Şövalye serisinin son bulması oldu...

     

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    12. PHOENIX (Jean Grey) - Famke Janssen 

    X-Men serisi - İlk filmi: X-Men 2000

    İlk olarak 1963’te çizgi roman okurlarının karşısına çıkan Phoenix ya da Jean Grey, geleceği önceden hissedebilen, telepati ve telekinezi yeteneklerine sahip bir mutant... 2000 yapımı ilk “X-Men” filminde Hollandalı aktris Famke Janssen tarafından canlandırılan Phoenix, serinin en sevilen kahramanlarından biri oldu.

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    X-Men serisinin ikibinli yıllardaki ilk filmleri, süper kadın kahramanların popüler sinema kültürüne girmesinde öncü rolünü üstlenmişti. Phoenix'in sevdiği arkadaşları ve inandığı değerler uğruna kendini feda ettiği sahne, X-Men filmlerinin en dramatik ve göz yaşartıcı anlarından biridir.

     

     

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    11. SCARLET WITCH – Elizabeth Olsen 
    Marvel Sinema Evreni – İlk film: Kaptan Amerika: Kış Askeri 2014

    Kendisi şu an Avengers ekibinin ve Marvel evreninin sevilen süper kahramanlarından biri... Sinema seyircileri onu daha çok Wanda Maximoff olarak biliyor. Erkek kardeşiyle birlikte ilk karşımıza çıktığında henüz Avengers ekibine dahil değildi... Kökenlerine baktığımızda ise onun “X-Men evreni”nden geldiğini görüyoruz.

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    1964 yılında bir X-Men resimli romanında Scarlet Witch adıyla kötülerin yanında duran mutant bir kahramandı ama sonra iyilerin safına geçerek Avengers ekibine girdi. Telekinetik yeteneklere sahip olan Wanda Maximoff'un, çevresindeki ağır cisimleri silah olarak kullanmasının yanı sıra güç alanları oluşturma ve başkalarının zihnini etkileme gibi yetenekleri var. Özellikle savaşlar sırasında herkesin yanında olmasını istediği müthiş bir süper kahraman... Listenin en güçlülerinden biri.

     

     

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    10. MERA – Amber Heard
    Justice League serisi - İlk film: Justice League 2017

    Kızıl saçlı Mera, 1963 yılında yayımlanan bir Aquaman macerasında çıkmıştı okurların karşısına ilk kez... Denizlerin kraliçesinin sinema macerası ise 2017 yılında “Justice League” filmiyle başladı. Ama filmde onu gördüğümüz süre pek uzun değildi. Daha kapsamlı bir buluşma için geçtiğimiz aralık ayında seyrettiğimiz “Aquaman” filmini beklememiz gerekti.

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    Hem denizde hem karada yaşayabilen Mera'nın süper gücü, suya ve suyun üstündeki her şeye hükmedebilmesi... Ayrıca birçok süper kahramanı artamayacak kadar güçlü biri olduğunu; Amber Heard'ın yorumuyla tüm bu güçlerin zarafet ve güzellikle birleştiğini de unutmayalım.

     

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    9. MYSTIQUE - Rebecca Romijn
    X-Men serisi - İlk filmi: X-Men 2000

    X-Men evreninin vazgeçilmez kahramanlarından biri olan Mystique'in yayımlandığı ilk resimli roman 1978'de yayımlanmıştı. Sinemaya transferi içinse yeni milenyumu beklememiz gerekiyordu... Magneto’nun liderliğinde insan düşmanı mutantların arasında yer alan Mystique, tam bir bukelamundur.

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    Bir anda istediği kişiye dönüşebilir. Basit gibi görünen bu yetenek, öylesine büyük bir güçtür ki Mystique’in varlığı, dengeleri hep Magneto’nun lehine çevirir. Serinin 2000’lerdeki üç filminde Mystique karakterine eski model Rebecca Romijn hayat vermiş ve karakterin popüler olmasında önemli bir rol oynamıştı.

     

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    8. KEDİ KADIN (Catwoman) - Michelle Pfeiffer 
    Batman Dönüyor (Batman Returns) 1992

    Gerçek adı Selina Kyle olan Kedi Kadın’ın (Catwoman) çizgi roman macerası 1940’da başlar. Kedilerle çok iyi anlaşır. Fiziksel yetenekleri itibarıyla kedileri aratmaz ve eli çabuk bir hırsızdır. Michelle Pfeiffer, Tim Burton’ın yönettiği “Batman Dönüyor”da serinin genellikle “kötü karakterleri” arasında yer alan Kedi Kadın’a, ironik, seksi bir yorum getirmiş ve çok beğenilmişti.

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    Karakterin Batman ile olan sevgi-nefret ilişkisinin altını çok iyi çizen Pfeiffer, Kedi Kadın portresiyle Batman hayranlarının gönlünde ayrı bir yer kazanmıştı. Yeni kuşaklar pek bilmese de 90'lı yılların en popüler süper kadınlarından biri olduğunu belirtelim.

     

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    7. SHURI - Letitia Wright
    Marvel Sinema Evreni – İlk filmi: Black Panther 2018

    Black Panther'in yani T'Challa'nın kardeşi Wakanda Prensesi Shuri, tam bir ileri teknoloji dehası... Wakanda'nın diğer bütün medeniyetlerden üstün teknolojisinin altında hep onun imzası var.

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    Sadece Wakanda'da bulunabilen Vibranium sayesinde birçok özel buluş gerçekleştiren Shuri, aynı zamanda iyi bir dövüşçü; ama “Avengers: Sonsuzluk Savaşı”nda olduğu gibi savaşlar sırasında ondan asıl istenen teknoloji dehasını ortaya koyması... Sinemada ilk olarak “Black Panther” filminde Letitia Wright'ın yorumuyla karşımıza gelen Shuri, Marvel resimli romanlarında ilk kez 2005 yılında görünmüştü.

     

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    6. KARA DUL (Black Widow) - Scarlett Johansson 
    Avengers serisi - İlk filmi: Iron Man 2010

    Marvel resimli romanlarında ilk kez 1964 yılında ortaya çıkan eski ajan Natasha Romanoff, doğaüstü yeteneklere sahip değildir ama dövüş sanatları konusunda inanılmaz becerilere sahip çok zeki bir kadındır. Birçok soruşturmada dünyanın en güzel kadınlarından ve seks sembollerinden biri olarak gösterilen Johansson, yıllardır “Avengers” serisinin vazgeçilmez yüzlerinden biri.

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    Kara Dul'u ilk kez 2010 yılında “Iron Man 2” filminde canlandırmıştı. Şu ana kadar oynadığı tüm filmlerde karizmatik süper kahramanların arasında hiç ezilmeden Kara Dul’a hakkını verdi. Yıllardır dört gözle beklenen solo macerası ise ne yazık ki hâlâ hazırlık aşamasında.

     

  • 33Sinemanın unutulmaz 20 süper kadını
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    5. HIT-GIRL - Chloe Grace Moretz 
    Kick-Ass 2010

    Seçkimizin en genç süper kahramanı... 2010 yapımı “Kick-Ass” filminde karşımıza çıktığında henüz 11 yaşında, minyon bir kızdı ama dövüşmeye başladığında gerçek bir süper kahramana dönüşüyordu. Üstelik hiçbir süper gücü yoktu. Ancak öylesine mükemmel bir dövüş eğitimi almıştı ki nerdeyse başa çıkamayacağı bir erkek yoktu.

  • 34Sinemanın unutulmaz 20 süper kadını
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    Filmin temel aldığı orijinal resimli romanda bir yan karakterdi aslında... Filmde ise güçlü bir ana karaktere dönüşmüştü. Hit-Girl ne yazık ki bir daha karşımıza çıkmadı ama hafızalarımızdan hâlâ silinmiş değil. Gelmiş geçmiş en etkileyici süper kızlardan biri olduğu kesin... Yapımcıların kendini hatırlamasını bekliyor.

     

  • 35Sinemanın unutulmaz 20 süper kadını
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    4. GAMORA - Zoe Saldana
    Marvel Sinema Evreni – İlk film: Galaksinin Koruyucuları 2014

    Gamora, Jim Starlin'in yarattığı bir karakter. Göründüğü ilk Marvel resimli romanı 1975 tarihli... Thanos'un evlat edindiği Gamora, kendi halkının hayatta kalan son temsilcilerinden biridir. İnsanüstü gücü, çevikliği ve çabuk iyileşmesiyle bilinir. 2014 yılında “Galaksinin Koruyucuları”nda Zoe Saldana'nın canlandırdığı Gamora da aynı özelliklere sahip. Çocukluğu ve gençliğinde Thanos tarafından katil olarak yetiştirilmenin öfkesini taşıyan Gamora, Zoe Saldana'nın yorumuyla çok sert ama duygusal açıdan kırılgan bir karakter olarak geliyor karşımıza... Adeta canlı bir silahtan farksız. Sezgileri ve taktik becerileri ise mükemmel... Peter Quill'le aralarındaki sevgi bağı, duygusal olarak onu seyirciye daha çok yaklaştırıyor.

     

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    3. STORM - Halle Berry 
    X-Men serisi - İlk film: X-Men 2000

    Asıl adı Orore Munroe’dur ve ilk Afrika kökenli kadın süper kahramanlardan biridir. Kahire doğumlu, beyaz saçlı mutant Orore soğuk hava dalgası, yıldırımlar, hortumlar oluşturabilir ve yağmurlar yağdırabilir. 

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    Havayoluyla nesneleri hareket ettirme becerisi de vardır. Barış yanlısı Profesör X’in en büyük destekçileri arasında yer alır. Halle Berry tarafından canlandırılan Storm, serinin 2000’li yıllardaki ilk üç filminin en önemli ve akılda kalıcı kahramanlarından biriydi.

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    2. MYSTIQUE - Jennifer Lawrence 

    X-Men serisi - İlk filmi: X-Men: Birinci Sınıf 2011

    Raven Darkholme, 2011 yapımı “X-Men: Birinci Sınıf”ta (X-Men: First Class) bedenindeki değişimler nedeniyle her yerden dışlanan küçük ve masum bir kızdı. Mystique’i önce çocuk, sonra genç kız olarak göstermek yeni serinin en hoş yanlarından biriydi.

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    Genç yıldız Jennifer Lawrence da eline geçen fırsatı kaçırmadı. Ergenlik sancıları ve “derisinin rengi” nedeniyle dışlanmış bir genç olmanın acılarını yaşayan Raven’i yeni serinin en önemli ve anahtar karakterlerinden biri haline getirmeyi başardı.

     

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    1. WONDER WOMAN - Gal Gadot
    Justice Leauge serisi – İlk film: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

     

    Wonder Woman, resimli roman alemine 1942 yılında dahil oldu... Tipik bir DC Comics karakteriydi. Her şeyiyle çok güçlü; yarı insan, yarı tanrı gerçek bir süper kahraman... 1970'lerde “Wonder Woman” adlı bir televizyon dizisiyle popülerleşmişti. Dizinin başrolünde Lynda Carter vardı... Çağımızın Wonder Woman'ı ise Gal Gadot'un yorumuyla ilk kez 2016 yılında “Batman v Superman: Dawn of Justice” filminde çıktı karşımıza... 

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    Filmin en akılda kalıcı karakterlerinden biriydi. Ertesi yıl çekilen solo filmi “Wonder Woman” beklenmedik derecede başarılı olunca, erkek süper kahramanların tahtını salladı... Wonder Woman, beyazperdede gördüğümüz en güçlü, en hızlı süper kadın kahraman... Ayrıca son derece iyi kalpli ve umut dolu biri. Listede ilk sırada yer almasının nedeni, gişede gösterdiği mükemmel performansla kadın süper kahramanların yolunu açması...

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