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        Haberler Bilgi Yaşam Singapur telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Singapur'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Singapur telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Singapur'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Son dönemlerin en çok konuşulan ülkelerinden biri olan Singapur, özellikle eğitim alanındaki başarıyla ilgi görmüştür. Küçük yüzölçümüne rağmen ekonomik gücü ve dijital altyapısıyla öne çıkan bir ülke olmuştur. Singapur telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve alan adı uzantısı hakkındaki detayları merak eden birçok kişi vardır. İlgili konularla ilgili detayları bu yazının devamında bulabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 15:38 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:38
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        Singapur telefon kodu
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        Dünyanın dört bir yanında ülkeleri birbirinden ayıran semboller ve kodlar vardır. Uluslararası alanda telefon görüşmesinden web adreslerine, telefon kodlarından resmi dil bilgilerine kadar çeşitli alanlarda kullanılan kodlar vardır. Bunlardan biri de Singapur’dur. Güneydoğu Asya'nın gelişmiş şehir devleti olarak kabul edilen Singapur, kullanıcılar tarafınfan yoğun olarak araştırılır. Peki Singapur’un kodları ve tanımlayıcı bilgileri neler? İşte detaylar…

        SİNGAPUR TELEFON KODU

        Singapur telefon kodu +65’tir. Bu kod sayesinde ülkeye yapılan aramalar doğru şekilde yönlendirilir. Yani siz karşı taraf olarak Singapur’a bir numara çevirmek istiyorsanız bu kodu kullanmalısınız. Numara başına +65 eklemeyi unutursanız arama gerçekleşmez. Ülke içerisinde yapılan aramalarda ise bu koda ihtiyaç yoktur. Doğrudan yerel numaralar kullanılabilir, yani herhangi bir ön kod gerekmez.

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        SİNGAPUR PARA BİRİMİ

        Singapur para birimi de kullanıcıların merakını cezbeder. Ülkeye ait resmi para birimi Singapur Doları’dır. İlgili paranın uluslararası kodu ise resmi kaynaklarda SGD olarak geçer. Kısaltmalar çoğunlukla S$ ya da SGD şeklindedir. Singapur Doları, Güneydoğu Asya’nın en istikrarlı para birimlerinden biri olarak sayılır ve kabul edilir. İşte resmi para birimine ait bazı bilgiler;

        • Madeni Paralar: 5, 10, 20, 50 cent ve 1 dola
        • Banknotlar: 2, 5, 10, 50, 100, 1,000 ve 10,000 SGD

        SİNGAPUR PLAKA KODU

        Singapur plaka kodu da bu gelişmiş ülkeye dair merak edilenler arasındadır. Ülkeye ait uluslararası plaka kodu SGP olarak geçer. Bu üç harfli kısaltma, ilgili ülkeye ait motorlu taşıtları taşımanın en ideal yollarından biridir. Herhangi bir zamanda yolda gördüğünüz aracın plaka bölümünde SGP harfleri varsa bu o arabanın Singapur’a kayıtlı olduğunu anlatır. Bu kod, bilhassa uluslararası nakliye ve gümrük işlemlerinde kritik öneme sahiptir.

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        SİNGAPUR HANGİ ALAN ADI UZANTISI

        İlgili ülkenin dijital kimliği de merak konusudur. Bu nedenle birçok kişi, “Singapur hangi alan adı uzantısı?” sorusunu sorar. İnternet üzerinde gezerken “.sg” şeklinde bir uzantı görüyorsanız bunun Singapur’a ait olduğunu söylemek mümkündür. Kamu kurumlarında Singapur’un alan adı uzantısına yoğun şekilde rastlanır. Ayrıca yerel ticari siteler de ilgili uzantıdan sıkça yararlanır. Üst seviye alan adı ccTLD’dir. Ek olarak, “.com.sg”, “.gov.sg” gibi çeşitli türevleri de bulunur. Bu web siteleri, Singapur’un coğrafi konumunu ve dijital dünyadaki izini belirtir.

        SİNGAPUR HAKKINDA BİLGİLER

        Malezya’nın güney ucunda bulunan Singapur hakkındaki bazı bilgiler şunlardır;

        • Bağımsız bir şehir devletidir.
        • Resmi adı Singapur Cumhuriyeti’dir.
        • Ada devletidir.
        • Bir finans merkezidir.
        • 1965 yılında bağımsızlığını kazanmıştır.
        • Ülkenin refah seviyesi, tüm dünya ülkelerine ilham olur.
        • Mandarin, İngilizce, Tamilce ve Malayca gibi resmi diller konuşulur.
        • Eğitim dili ağırlıklı olarak İngilizce olarak öne çıkar.
        • Eğitim sistemi, tüm dünyaya çeşitli açılardan örnek olur.
        • Singapur’un teknolojik altyapısı da beğeni toplar.
        • Ülkedeki en önemli geçim kaynağı turizmdir.
        • Toplamda 63 adadan oluşur.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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