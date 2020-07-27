ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Sınıf Öğretmenliği 2020 taban puanları ve başarı sıralaması...
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2020
Aşağıdaki tabloda Sınıf Öğretmenliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2019 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık (TM) puan türünden tercih yapmaları gerekir.
YÖK ATLASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BULUNAN ÜNİVERSİTELER
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
2019
2018
|Kont.
2019
2018
2017
2016
|Yer.
2019
2018
2017
2016
|Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016
|Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|55+2
55+2
55+2
55+2
|57
57
57
57
|71.996
71.200
61.634
60.800
|363,49554
350.0852
372,73751
392,30435
|EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|72.664
77.000
66.218
62.200
|363,06493
346.49594
368,95695
391,06704
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|80+2
90+3
90+3
90+3
|82
93
93
93
|74.165
83.300
72.194
71.000
|362,16898
342.74046
364,22776
384,10580
|TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|5+0
5+0
5+0
0+0
|5
5
5
0
|75.340
74.100
74.198
—
|361,49541
348.2133
362,68637
180,00000
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|80+2
90+3
90+3
90+3
|82
93
93
93
|76.145
84.200
72.953
72.300
|361,04746
342.21667
363,67487
383,08114
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|78.289
84.000
69.377
69.200
|359,78197
342.34692
366,38850
385,50837
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
60+2
45+2
45+2
|62
62
47
47
|82.442
88.100
71.198
71.000
|357,43908
340.02444
364,99111
384,12028
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|83.028
91.900
75.790
72.300
|357,09531
337.94903
361,47123
383,05983
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|83.674
92.400
77.159
76.200
|356,72786
337.69158
360,50734
380,12767
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|70+2
80+2
90+3
90+3
|72
82
93
93
|84.863
93.200
78.791
78.200
|356,06097
337.23479
359,27762
378,64545
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|86.820
97.100
79.065
78.700
|354,99055
335.26722
359,09305
378,28217
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
80+2
80+2
|62
82
82
82
|88.829
99.200
81.173
80.000
|353,92641
334.2222
357,55192
377,33353
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4)
|EA
|5+0
7+0
9+0
9+0
|5
7
9
9
|89.138
93.400
80.267
78.300
|353,74878
337.16558
358,22597
378,58171
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|89.971
98.400
78.437
80.300
|353,28560
334.61516
359,53868
377,12491
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|90.235
101.000
82.139
81.900
|353,14355
333.02981
356,84004
376,03038
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4)
|EA
|4+0
4+0
5+0
0+0
|4
4
5
0
|90.832
77.200
78.283
—
|352,79746
346.3815
359,65548
180,00000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|93.687
109.000
85.502
83.400
|351,31953
329.11441
354,49809
374,91734
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|94.579
104.000
81.847
80.800
|350,86374
331.82234
357,05392
376,79124
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
80+2
80+2
|62
82
82
82
|97.154
112.000
86.764
84.900
|349,56029
327.97748
353,60897
373,86344
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|98.089
108.000
84.285
79.400
|349,05460
329.60411
355,33091
377,83161
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|99.310
95.500
79.387
84.200
|348,43419
336.06404
358,86807
374,39247
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|102.204
112.000
86.851
85.100
|346,94945
327.76484
353,55170
373,74804
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|104.081
116.000
87.743
86.700
|346,02966
325.77363
352,90142
372,60303
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|105.010
118.000
91.146
91.200
|345,59389
324.82099
350,62492
369,57402
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|105.020
114.000
89.442
89.800
|345,58644
326.62048
351,72802
370,53206
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|105.766
113.000
86.098
84.400
|345,22118
327.33975
354,06998
374,24487
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|105.827
115.000
89.800
90.800
|345,18816
326.21444
351,49615
369,83285
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|107.588
122.000
92.373
92.000
|344,30824
323.26327
349,84223
369,07674
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4)
|EA
|4+0
5+0
5+0
5+0
|4
5
5
5
|107.736
118.000
88.906
87.900
|344,23692
325.07171
352,09618
371,80043
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|108.762
123.000
92.237
91.200
|343,72735
322.90853
349,92829
369,58247
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAKARYA)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|108.986
116.000
87.460
88.100
|343,61898
326.13514
353,11396
371,67440
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|109.792
122.000
89.432
91.500
|343,25265
323.35651
351,74044
369,39609
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|110.831
125.000
93.969
94.700
|342,75790
322.07846
348,81113
367,34203
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|112.377
125.000
94.749
94.900
|342,02924
321.83285
348,27460
367,23194
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|115.752
132.000
—
—
|340,47938
319.02509
—
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|117.544
128.000
95.178
93.700
|339,67272
320.54663
348,00164
368,00900
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|119.123
131.000
94.787
96.600
|338,99530
319.41591
348,24516
366,10360
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|50+2
55+2
55+2
55+2
|52
57
57
57
|119.574
131.000
94.151
97.100
|338,78629
319.37859
348,67862
365,81702
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
80+2
80+2
|62
82
82
82
|120.632
139.000
101.069
101.000
|338,32425
316.25055
344,21981
363,34274
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KÜTAHYA)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|121.234
133.000
98.746
99.400
|338,04535
318.69036
345,68920
364,33379
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|8+0
12+0
—
—
|8
12
—
—
|121.542
117.000
—
—
|337,91147
325.57534
—
—
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AFYONKARAHİSAR)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
80+2
80+2
|62
82
82
82
|122.920
137.000
99.972
99.800
|337,32668
317.19225
344,89963
364,08306
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ŞANLIURFA)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|123.272
129.000
98.482
98.700
|337,17355
320.45413
345,84375
364,76925
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
80+2
80+2
|62
82
82
82
|123.656
141.000
102.335
102.000
|336,99909
315.65426
343,38900
362,62183
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|125.202
134.000
97.572
100.000
|336,32884
318.4149
346,44204
363,95822
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HATAY)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|125.259
142.000
101.652
105.000
|336,30326
315.16508
343,85231
360,58824
|TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|126.036
139.000
—
—
|335,98522
316.36998
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MANİSA)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|126.816
143.000
104.463
103.000
|335,65773
314.86728
342,03375
362,16831
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (UŞAK)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|127.486
143.000
102.185
101.000
|335,36553
314.76395
343,48541
363,09580
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
80+2
80+2
|62
82
82
82
|127.708
139.000
101.557
98.800
|335,26958
316.454
343,91719
364,70892
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|127.842
135.000
98.377
103.000
|335,21227
317.82376
345,90595
362,40454
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|128.805
147.000
105.646
104.000
|334,81123
313.44756
341,29812
361,36802
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURDUR)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|129.701
147.000
107.208
106.000
|334,42964
313.15999
340,35657
360,23050
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ORDU)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|129.873
143.000
104.180
106.000
|334,35006
314.82887
342,21671
360,51039
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NİĞDE)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|131.034
149.000
106.271
106.000
|333,88091
312.47352
340,92977
360,51758
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AKSARAY)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|132.582
149.000
105.608
104.000
|333,20985
312.64708
341,32306
361,41808
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADIYAMAN)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|133.400
151.000
107.047
108.000
|332,87906
311.97178
340,46105
358,94915
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (ZONGULDAK)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|133.411
153.000
108.762
109.000
|332,87324
311.04613
339,37623
358,37353
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
80+2
80+2
|62
82
82
82
|133.455
152.000
107.595
107.000
|332,85509
311.48648
340,11453
359,50962
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|133.877
153.000
109.877
109.000
|332,67445
311.12064
338,70448
358,67168
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|136.188
155.000
109.440
109.000
|331,74609
310.34137
338,96564
358,27769
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|50+2
55+2
55+2
55+2
|52
57
57
57
|137.544
150.000
109.066
109.000
|331,19331
312.33698
339,19613
358,54227
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KARAMAN)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|138.867
158.000
111.441
111.000
|330,64888
309.43846
337,79056
357,55432
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|139.305
159.000
111.536
111.000
|330,47959
308.96787
337,73839
357,16839
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (RİZE)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|139.890
159.000
115.082
114.000
|330,25655
308.98552
335,66456
355,78575
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KASTAMONU)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|140.832
160.000
113.601
113.000
|329,90829
308.52592
336,53700
355,91549
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GİRESUN)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|141.561
162.000
115.664
115.000
|329,62613
307.99237
335,33042
355,19494
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
80+2
80+2
|62
82
82
82
|142.275
162.000
115.086
115.000
|329,33913
307.94597
335,66343
354,99785
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (TOKAT)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|142.837
163.000
114.225
113.000
|329,10655
307.52144
336,17845
356,33770
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (YOZGAT)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|143.888
164.000
115.756
114.000
|328,70217
307.20198
335,27845
355,46236
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi (KİLİS)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|144.858
165.000
114.977
115.000
|328,31431
307.06189
335,72788
355,06167
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ERZİNCAN)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|145.482
165.000
116.262
116.000
|328,09317
306.95193
335,00291
354,44783
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİİRT)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
80+2
80+2
|62
82
82
82
|145.903
161.000
114.631
118.000
|327,93360
308.20496
335,94641
353,33477
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ARTVİN)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|147.628
169.000
117.735
118.000
|327,26524
305.81258
334,16340
353,29837
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUŞ)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|151.097
166.000
116.961
118.000
|325,96508
306.55264
334,58050
353,04486
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Eğitim Fakültesi (BAYBURT)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|153.479
173.000
119.574
119.000
|325,08151
304.20833
333,08887
352,51114
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AĞRI)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|155.019
171.000
119.423
120.000
|324,53091
304.87211
333,16974
352,42679
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi (KARS)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|60+2
80+2
90+3
90+3
|62
82
93
93
|157.005
174.000
121.399
121.000
|323,79989
304.01322
332,05146
351,67658
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|24+0
—
—
—
|24
—
—
—
|162.507
—
—
—
|321,82012
—
—
—
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HAKKARİ)( Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4)
|EA
|40+1
20+1
20+1
0+0
|41
21
21
0
|164.524
176.000
123.659
—
|321,11651
303.5237
330,78210
180,00000
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4)
|EA
|5+0
3+0
6+0
6+0
|5
3
6
6
|172.451
166.000
119.696
122.000
|318,41136
306.50778
333,01643
351,02888
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|16+0
15+0
10+0
5+0
|16
15
10
5
|176.481
199.000
131.712
116.000
|317,06669
296.64943
326,46102
354,34341
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4)
|EA
|13+0
15+0
12+0
6+0
|13
15
12
6
|184.355
201.000
127.718
132.000
|314,53729
296.1159
328,58293
346,13192
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4)
|EA
|5+0
6+0
6+0
6+0
|5
6
6
6
|187.100
200.000
123.598
130.000
|313,68613
296.36609
330,82129
346,68975
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4)
|EA
|8+0
6+0
8+0
11+0
|8
6
8
11
|199.014
237.000
135.484
147.000
|310,00468
286.91687
324,50689
338,49602
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4)
|EA
|7+0
6+0
7+0
10+0
|7
6
7
10
|202.998
229.000
132.254
144.000
|308,83252
288.73663
326,17166
339,63586
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
30+0
35+0
40+0
|10
13
35
40
|212.046
Dolmadı
232.257
232.000
|306,25929
Dolmadı
283,89036
305,45204
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|28+0
24+0
20+0
0+0
|28
24
20
0
|235.088
227.000
138.635
—
|300,05168
289.32624
322,86417
180,00000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|21+0
63+0
81+0
38+0
|21
24
78
38
|250.310
Dolmadı
Dolmadı
172.000
|296,31705
Dolmadı
Dolmadı
327,21272
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|39+0
39+0
35+0
10+0
|39
39
35
10
|262.868
274.000
164.653
122.000
|293,28894
278.66854
310,31603
351,22021
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
5+0
—
—
|10
5
—
—
|271.879
291.000
—
—
|291,25324
275.10246
—
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli) (4)
|EA
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|285.093
—
—
—
|288,35258
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|4+0
4+0
8+0
12+0
|4
0
8
12
|286.618
Dolmadı
193.403
238.000
|288,03180
Dolmadı
298,17876
303,63749
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|29+0
15+0
12+0
7+0
|29
15
12
7
|298.271
275.000
178.939
205.000
|285,56709
278.35492
304,06851
314,61328
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli) (4)
|EA
|2+0
2+0
2+0
18+0
|—
0
2
18
|Dolmadı
Dolmadı
194.481
328.000
|Dolmadı
Dolmadı
297,74447
279,66333
|TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|25+0
15+0
15+0
0+0
|23
15
15
0
|Dolmadı
298.000
191.660
—
|Dolmadı
273.86467
298,88078
180,00000
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli) (4)
|EA
|10+0
14+0
28+0
18+0
|—
1
1
18
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
542.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
234,67823
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
9+0
26+0
31+0
|1
1
1
31
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
461.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
251,11139
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli) (4)
|EA
|7+0
13+0
21+0
10+0
|—
0
1
10
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
598.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
219,69589
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|8+0
13+0
21+0
20+0
|—
0
0
20
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
471.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
249,14105
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|8+0
9+0
11+0
10+0
|1
1
8
10
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
269.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
294,62229
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|8+0
30+0
36+0
32+0
|4
1
8
32
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
388.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
266,33586
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli) (4)
|EA
|5+0
9+0
8+0
7+0
|—
0
0
7
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
546.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
233,94362
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|5+0
6+0
17+0
14+0
|—
0
0
14
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
453.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
252,72502
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|12+0
24+0
27+0
28+0
|2
3
14
28
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
317.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
282,29387
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
14+0
14+0
14+0
|—
0
0
14
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
445.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
254,32603
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|15+0
34+0
34+0
40+0
|3
1
24
40
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
320.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
281,55866
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