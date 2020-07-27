ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Sınıf Öğretmenliği 2020 taban puanları ve başarı sıralaması...

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2020

Aşağıdaki tabloda Sınıf Öğretmenliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2019 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık (TM) puan türünden tercih yapmaları gerekir.

YÖK ATLASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BULUNAN ÜNİVERSİTELER

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI