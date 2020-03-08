HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye'den ayrılarak Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlerin uğraşları sürüyor. Yunan güvenlik güçleri tarafından zor anlar yaşatılan göçmenlere yönelik yeni bir iddia ortaya çıktı. Sınırda Yunanistan tarafından gelen plastik mermiyle yaralanan sığınmacının boynundan çıkarılan plastik mermiye saplanması için tel yerleştirildiği tespit edildi.

Sınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor.

Açılan ateş sonucu ölümler ve yaralanmaların olduğu sınır hattında Yunanistan tarafından atılan plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacıya da Türk sağlık görevlileri müdahale etti.

Sığınmacının boynuna saplanan plastik mermi çıkarıldı.

Plastik merminin saplanması için çivi benzeri tel yerleştirilerek güçlendirildiği belirlendi.

TÜFEKLE ATEŞ EDİLEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yunan sınır güçlerinin sınırda bekleyen sığınmacılara gaz bombası dışında makineli tüfekle ateş açtığı anlar görüntülere yansıdı.

Kara sınırında bekleyen sığınmacılar, Yunan sınır güçlerinin biber ve göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermilerle yapılan atışlara da hedef oluyor.

YARI ÇIPLAK HALDE GÖNDERİLMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günler de bir başka şiddet olayı daha kameralara yansımıştı. Edirne'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler, Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edilmişti. Göçmenlerin üzerlerindeki para alınarak yarı çıplak halde Meriç Nehri'nden Türkiye'ye gönderildiği görüntüler paylaşılmıştı.

Türkiye'nin sınırları göçmenlere açmasının ardından Yunanistan'a doğru geçişler hala devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan son bilgilere göre, 142 bin civarında göçmen Yunanistan'a geçti. Yunan güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımına karşılık Türkiye'de 1000 özel harekat polisinin sevk edileceğini bildirmişti.

Öte yandan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da göçmen ve mültecilere destek için yürüyüş gerçekleşmişti. Kent merkezinde toplanan binlerce kişi Avrupa Birliği'nin mülteci politikasını eleştiren sloganlar atmıştı.