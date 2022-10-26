Sinop'taki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, köy muhtarı yaralandı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Dikmen ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, köy muhtarı ağır yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyhhüseyin köyünde 23 Ekim'de motosikletle önleri kesilerek tabancayla vurulan köy muhtarı H.D. ağır yaralandı, oğlu E.D. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekibin yürüttüğü çalışma sonucu, silahlı saldırı olayını C.K. ve C.K’nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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