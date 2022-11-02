Sinop'ta polis öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu

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SİNOP (AA) - Sinop'ta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı çerçevesinde "Kuzeyin İncileri Projesi"nin hayata geçirildiği belirtildi.

Proje kapsamında kent merkezi ile Dikmen ve Durağan ilçelerinde bazı öğrencilerin görevlilerce evlerinde ziyaret edildiği aktarılan açıklamada, "Ziyaretlerde 200 öğrencimize eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla kırtasiye desteğinde bulunulmuştur. Sinop Emniyet Müdürlüğümüzce kuzeyin incileri, istikbalimizin mimarları çocuklarımız için sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecektir." ifadesine yer verildi.





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