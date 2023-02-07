Sinop'tan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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SİNOP (AA) - Sinop'ta, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına destek devam ediyor.

Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda kent merkezi ve ilçelerde farklı noktalarda toplanan yardımlar, tasnif edilip paketlenerek tırlara yükleniyor.

Boyabat ilçesinde toplama noktasında gazetecilere açıklamada bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, ilçelerinden 7 tır dolusu yardım malzemesinin deprem bölgesine sevk edildiğini söyledi.

Boyabat halkının desteğiyle gurur duyduklarını belirten Coşar, "Rabb'im bu tür felaketlerden bizleri muhafaza eylesin. Depremzede kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ayancık ilçesinde ise Ayancık Doğa ve Off-Road Kulübü üyeleri arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla deprem bölgesine hareket etti. İlçede ayrıca yardım kampanyası çerçevesinde vatandaşlarca hazırlanan malzemeler belirlenen noktalara ulaştırıldı.

Saraydüzü, Türkeli, Erfelek, Gerze, Dikmen ve Durağan ilçelerinde de vatandaşlar yardım kampanyasına malzeme temin ederek destek veriyor.

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