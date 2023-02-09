Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden aile Boyabat’ta toprağa verildi

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SİNOP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren üç kişilik aile Sinop’un Boyabat ilçesinde toprağa verildi.

Depremin ardından arama kurtarma ekiplerince Kahramanmaraş'ta yaşadıkları evlerinin enkazından çıkarılan İsmail Tepe (38), eşi Pınar (36) ve kızları Buğlemsu’nun cenazeleri yakınları tarafından Boyabat ilçesine getirildi.

Tepe ailesi Hacı Ergün Gürbüz Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Durağan Kaymakamı Soner Erol, Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giren ve diğer ilgililer katıldı.







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