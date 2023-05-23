Sinop’ta sağanak su baskınlarına neden oldu

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SİNOP (AA) – Sinop’un Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yerleri su bastı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak Boyabat, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde etkili oldu.

Boyabat ilçesinde yağış sebebiyle Daylı köyündeki Çorak Deresi taştı.

Taşkın dere kenarındaki Roman vatandaşlara ait bazı çadırlar sel sularına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve UMKE ekiplerince bölgedeki vatandaşlar bulundukları yerden alınarak ilçe merkezindeki KYK yurduna yerleştirildi.

Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar da bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Yılmaz, burada gazetecilere, yağışla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Şimdilik kendilerini yurda yerleştirdik, giysilerini verdik. Gerekli önlemler alınıp, güvenli ortam sağlanıncaya kadar misafir edeceğiz. Can kaybımız yoktur, Sadece bir vatandaşımızı yüksek tansiyon sebebiyle ambulansla hastaneye ulaştırdık." diye konuştu.

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