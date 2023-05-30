TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Sinop'ta ziyarete açıldı

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SİNOP (AA) - Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de aslına uygun tasarlanan TCG Nusret N-16 Müze Gemisi, Sinop'ta vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kent İskelesi'nde bulunan gemiyi ziyaret eden Vali Erol Karaömeroğlu, gemi personeli tarafından askeri törenle karşılandı.

Kaptan Üsteğmen Ersin Taşkın'dan gemi hakkında bilgi alan Karaömeroğlu, şeref defterini imzaladı.

Karaömeroğlu'na ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran da eşlik etti.

Ziyarete açılan gemiye vatandaşlar da ilgi gösterdi. Çok sayıda vatandaş, gemiyi gezebilmek için iskelede kuyruk oluşturdu.

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