Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Saraydüzü Kaymakam Kalkanlı için veda programı düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:41
        Saraydüzü Kaymakam Kalkanlı için veda programı düzenlendi

        SİNOP(AA) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yurt dışı eğitimi için ilçeden ayrılacak Kaymakam Tugay Kalkanlı için veda programı düzenlendi.

        Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Belediye Başkanı Hasan Peker, Kaymakam Kalkanlı’ya ilçelerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

        Görev süreci boyunca Kalkanlı ile güzel hizmetlere imza attıklarını vurgulayan Peker, "Sayın Kalkanlı'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Meslek hayatında başarılar diliyorum.” dedi.

        Peker, konuşmasının ardından Kaymakam Kalkankı'ya plaket sundu.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Sinop´ta yanan evdeki çiftin cesedi bulundu; damat gözaltında
        Sinop´ta yanan evdeki çiftin cesedi bulundu; damat gözaltında
        Sinop'ta Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mozaik bulundu
        Sinop'ta Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mozaik bulundu
        Sinop´ta 40 yıllık gelenek devam etti
        Sinop´ta 40 yıllık gelenek devam etti
        Mete Belovacıklı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
        Mete Belovacıklı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
        Sinop'ta prefabrik ev, heyelanda hasar gördü
        Sinop'ta prefabrik ev, heyelanda hasar gördü
        Sağanak sonrası elektriği kesilen köylere askeri helikopterle jeneratör ulaştırıldı
        Sağanak sonrası elektriği kesilen köylere askeri helikopterle jeneratör ulaştırıldı