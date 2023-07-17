Saraydüzü Kaymakam Kalkanlı için veda programı düzenlendi

SİNOP(AA) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yurt dışı eğitimi için ilçeden ayrılacak Kaymakam Tugay Kalkanlı için veda programı düzenlendi.

Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Belediye Başkanı Hasan Peker, Kaymakam Kalkanlı’ya ilçelerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Görev süreci boyunca Kalkanlı ile güzel hizmetlere imza attıklarını vurgulayan Peker, "Sayın Kalkanlı'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Meslek hayatında başarılar diliyorum.” dedi.

Peker, konuşmasının ardından Kaymakam Kalkankı'ya plaket sundu.