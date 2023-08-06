Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        GÜNCELLEME - Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde iki ahşap ev yandı.

        Doğanlı köyü Orta Mahalle'de Elmas Göksel'a ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Türkeli ve Ayancık Belediyesi İtfaiye Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

        Yangın söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

        Ev sahibi Elmas Göksel'in yangın çıktığı esnada komşusunda olduğu öğrenildi.

        Soğutma çalışmaları sırasında yandaki kullanılmayan ahşap evde de yangın çıktı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
        Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
        Sinop'ta düğün konvoyundaki kamyonetten düşen davulcu yaralandı
        Sinop'ta düğün konvoyundaki kamyonetten düşen davulcu yaralandı
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg Sinop'ta tanıtıldı
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg Sinop'ta tanıtıldı
        Ayancık'ta öğrenciler Hacivat ve Karagöz gösterisi ile eğlendi
        Ayancık'ta öğrenciler Hacivat ve Karagöz gösterisi ile eğlendi
        Kuşak güreşinde Gerzeli pehlivanlar büyük başarı sağladı
        Kuşak güreşinde Gerzeli pehlivanlar büyük başarı sağladı
        Sinop'ta balıkçı tekneleri sezon öncesi denetleniyor
        Sinop'ta balıkçı tekneleri sezon öncesi denetleniyor