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        Sinop'ta çıkan orman yangını söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 15:08
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        Sinop'ta çıkan orman yangını söndürüldü
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        SİNOP (AA) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Hacıçay köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, arazöz ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede müdahale edilen yangın, büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 3 dekar alanın yangından etkilendiği belirlendi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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