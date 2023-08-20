CHP Boyabat İlçe Kongresi'nde Mehmet Alarslan güven tazeledi
SİNOP (AA) - CHP Boyabat İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Mehmet Alarslan tek liste ile girdiği seçimde yeniden başkan seçildi.
Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, 117 delegeden 57'si oy kullandı. Kullanılan oyların tamamını alan Alarslan, yeniden başkan seçildi.
Yeni Yönetim Kurulu ise, "Nilgün Şehitoğlu, Hülya Fadime Çelik, Hüseyin Erdoğan, Hüseyin Çeltikçi, Süleyman Sütçüoğlu, Murat Yazgan, Sadettin Külcü, Ulaş Deveci, Satılmış Erdoğan, Mehmet Ali Gencer, Mustafa Hakan Açıkgöz, Mustafa Özgür Otkun" isimlerinden oluştu.
Kongreye, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel, CHP Durağan İlçe Başkanı Mustafa Eker, CHP Saraydüzü İlçe Başkanı Tayfun Çuhadaroğlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Mithat Mor, Boyabat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Baş, delegeler ve partililer katıldı.