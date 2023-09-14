Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta kolaj atölye çalışması düzenlendi

        Uluslararası Sinop Bienali (Sinopale) gönüllülerince kurulan Hal Kollektifi ve bir otel tarafından organize kolaj etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 09:53 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta kolaj atölye çalışması düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Etkinlik için Sinop'a gelen kolaj eğitmenleri Sonat Özcivan ve Yağmur Güzle öncülüğünde Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde atölye çalışması yapıldı.

        Özcivan, AA muhabirine, Sinop'ta ilk kez düzenlenen kolaj atölyesi etkinliğinde 25 katılımcı ile bir araya geldiklerini söyledi.

        Katılımcılara kolojla ilgili süreci anlatıp mekanı ve atölyeyi tanıttıklarını belirten Özcivan, "Katılımcıların 3 saat içinde kendi yaptığı ürünleri ortaya koyarak çıkan eserleri kitap haline getireceğiz." dedi.

        Özcivan, kolaj sanatının hangi dönemde uygulamaya başlandığı, hangi sanatçılar tarafından yapıldığı gibi hususlar hakkında bilgi ve fikir sahibi olmaları hedeflenerek sunum yapılarak temel kolaj bilgisi verildi.

        Fransızca "yapıştırma" anlamına gelen kolajın sanatın tüm alanlarında kullanıldığını ancak ana öğesinin fotoğraf olduğunu dile getiren Özcivan, "Fotoğrafların, nesnelerin, gazete veya afiş parçalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Tamamen sınırsız hayal gücü önemlidir. Alakasız veya alakalı nesneler yan yana gelerek bambaşka bir boyut oluşturur. İfade olanaklarının sınırlarını zorlamak isteyen her birey atölye çalışmasına katılabilir." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de kaybolan gencin cesedi bulundu
        Karadeniz'de kaybolan gencin cesedi bulundu
        Sinop'ta denizde kaybolan Ahmet'in bir hafta sonra cansız bedenine ulaşıldı
        Sinop'ta denizde kaybolan Ahmet'in bir hafta sonra cansız bedenine ulaşıldı
        Sinop'ta kaybolan yaşlı kadın bulundu
        Sinop'ta kaybolan yaşlı kadın bulundu
        Gerze'de İlköğretim Haftası kutlandı
        Gerze'de İlköğretim Haftası kutlandı
        Kaymakam Yılmaz, okul servis sürücüleriyle bir araya geldi
        Kaymakam Yılmaz, okul servis sürücüleriyle bir araya geldi
        Sinop'ta kripto para operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sinop'ta kripto para operasyonunda 2 kişi yakalandı