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        Sinop'ta yol kenarında erkek cesedi bulundu

        Sinop'un Türkeli ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 18:56 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:13
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        Sinop'ta yol kenarında erkek cesedi bulundu
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        Güzelkent köyünde bulunan liman bölgesindeki yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı.

        Erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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