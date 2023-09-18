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        Saraydüzü ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

        Sinop'un Saraydüzü ilçesine bağlı Çampaşalı köyünde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:24 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:27
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        Saraydüzü ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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        Sinop'un Saraydüzü ilçesine bağlı Çampaşalı köyünde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Köyde, Murat K'ye (63) ait kullanılmayan iki katlı ahşap evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

        Yanan ev kullanılamaz hale geldi.

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