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        Cuma Ovası'nın leylekleri 2 yıldır yakın takipte

        Sinop'un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'nda yer alan 67 leylek yuvası, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ile Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez'in yürüttüğü "Saraydüzü Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu" projesi kapsamında iki yıldır yakından takip ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 13:15 Güncelleme: 20.09.2023 - 13:48
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        Cuma Ovası'nın leylekleri 2 yıldır yakın takipte
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        Sinop'un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'nda yer alan 67 leylek yuvası, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ile Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez'in yürüttüğü "Saraydüzü Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu" projesi kapsamında iki yıldır yakından takip ediliyor.

        Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Okul Müdürü ve Proje Koordinatörü Orhan Okur, AA muhabirine, projenin ikinci yıl faaliyetleri kapsamında Mart 2023 ile Eylül 2023 dönemleri arasında gerçekleştirilen gözlem çalışmalarını rapor haline getirdiklerini söyledi.

        Cuma Ovası'na ilk leyleğin bu yıl 8 Mart'ta geldiğine işaret eden Okur, leylek çiftlerinin kuluçka ve yavru büyütme faaliyetleri sonrasında ağustos ayı ortalarına doğru Afrika'ya uzanan göç yolculuklarına başladıklarını belirtti.

        Okur, ebeveyn leyleklerin bir kısmının çeşitli nedenlerle daha geç göç ettiğini anlatarak, ovadan son leyleğin 15 Eylül'de ayrıldığını aktardı.

        Projenin 2023 yılı faaliyetleri kapsamında Cuma Ovası'nda bulunan 67 leylek yuvasında 250 leyleğin gözlendiğini aktaran Okur, "Yavru uçurabilen toplam 48 yuvadaki 129 yavru uçmayı ve göç etmeyi başarmıştır. 2022 yılı ile kıyasladığımızda aktif yuva ve yavru sayılarında artış görülmektedir. Projenin 2023 yılı faaliyetleri kapsamında 20-21 Mart 2023 tarihlerinde Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ. tarafından yaptırılan platformlar beş yuvaya yerleştirilmiştir. Böylece yuvaların bir kısmında leylek yuvalarının güvenliği ve elektrik hatlarının sağlıklı şekilde işlemesi sağlanmıştır." dedi.

        Okur, projenin bu yılki faaliyetleri kapsamında 15-16 Haziran 2023 tarihlerinde Sinop Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinden gelen akademisyenlerce leylek yavrularına halkalama çalışması yapıldığını da dile getirerek, şunları kaydetti:

        "2022 yılında 54 yavru leyleğe halka takılmışken 2023 yılında 64 yavru leyleğe halka takılmıştır. Birçok üniversitenin katılımıyla gerçekleşen proje, ilimizde bu tarzda gerçekleşen ilk proje olma özelliğini taşımaktadır. Beş yıl devam etmesi ön görülen projenin ilk iki yılı tamamlanmış olup 2024 yılında gözlem faaliyetleri yanında tehlike arz eden yuvalara yapay platform takılması, yavru leyleklere halka takılması faaliyetleri de devam edecektir. Bu faaliyetlerin yanında Cuma Ovası'nda bulunan köylerde yaşayan halk ve öğrenciler için akademisyenlerce bilgilendirme seminerleri yapılacaktır."

        Okur, doğanın ve ekolojik dengenin korunmasının yanında, biyolojik çeşitliliğin Sinop'ta ve bölgede devamlılığın sağlanması, yeni nesillere bu bilincin aktarılmasının amaçlandığı projenin faaliyetlerinin 3 yıl daha düzenli şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.

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