Sinop'ta yanan ev kullanılamaz hale geldi
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap zarar gördü.
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap zarar gördü.
Çatak köyü Örencik Mahallesi'nde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Zeynep Can'a ait iki katlı ahşap evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Türkeli Belediyesi itfaiyesi ile Sinop Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı ev, kullanılamaz hale geldi.