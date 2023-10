Sinop'ta vatandaşlara baca temizliği uyarısı

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, soba ve katı yakıt kullanan iş yerleri ve vatandaşların kış sezonu gelmeden önce olası yangınlara karşı bacalarını mutlaka temizletmeleri gerektiğini bildirdi.

Özbek, AA muhabirine, yangınların çıkış nedenin sadece bacadan ve baca temizliğinden kaynaklı olmadığını, kalitesiz yakıtlardan da kaynaklanabileceğini söyledi.

Dikkatsizlik, bilinçsizlik ve ihmalden kaynaklanan yangınlara karşı daha duyarlı olunması gerektiğini ifade eden Özbek, şöyle konuştu:

"Kış sezonunda bazı iş yerleri ve bazı vatandaşlarımız odun ve katı yakıt yakmaya devam ediyor. Çıkabilecek bir yangına sebebiyet vermemek amacıyla itfaiyemizden destek alarak şimdiden bacalarını temizletmeleri gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımıza tedbir amaçlı duyurular yapıyoruz. Kış aylarında havanın rüzgarlı olduğu dönemlerde özellikle lodos estiğinde yangın çıkma ve dumandan zehirlenme vakaları artıyor. Bu konuda daha dikkatli olmamız ve tedbir almamız gerekiyor. Ayrıca kalitesiz kullanılan yakıtlar, bacaların tıkanmasına, odada zehirli gazların birikmesine yangına ve hatta ölümlere de neden olabiliyor. Dolayısıyla her an 7/24 saat yangın ve olası bir riskle karşı karşıyayız. Gerek evimizde gerek okulda gerekse iş yerimizde ve bulunduğumuz çevrede yangına karşı her zaman önlemlerimizi tedbirlerimizi almamız gerekiyor."