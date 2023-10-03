Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta vatandaşlara baca temizliği uyarısı

        Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, soba ve katı yakıt kullanan iş yerleri ve vatandaşların kış sezonu gelmeden önce olası yangınlara karşı bacalarını mutlaka temizletmeleri gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta vatandaşlara baca temizliği uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, soba ve katı yakıt kullanan iş yerleri ve vatandaşların kış sezonu gelmeden önce olası yangınlara karşı bacalarını mutlaka temizletmeleri gerektiğini bildirdi.

        Özbek, AA muhabirine, yangınların çıkış nedenin sadece bacadan ve baca temizliğinden kaynaklı olmadığını, kalitesiz yakıtlardan da kaynaklanabileceğini söyledi.

        Dikkatsizlik, bilinçsizlik ve ihmalden kaynaklanan yangınlara karşı daha duyarlı olunması gerektiğini ifade eden Özbek, şöyle konuştu:

        "Kış sezonunda bazı iş yerleri ve bazı vatandaşlarımız odun ve katı yakıt yakmaya devam ediyor. Çıkabilecek bir yangına sebebiyet vermemek amacıyla itfaiyemizden destek alarak şimdiden bacalarını temizletmeleri gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımıza tedbir amaçlı duyurular yapıyoruz. Kış aylarında havanın rüzgarlı olduğu dönemlerde özellikle lodos estiğinde yangın çıkma ve dumandan zehirlenme vakaları artıyor. Bu konuda daha dikkatli olmamız ve tedbir almamız gerekiyor. Ayrıca kalitesiz kullanılan yakıtlar, bacaların tıkanmasına, odada zehirli gazların birikmesine yangına ve hatta ölümlere de neden olabiliyor. Dolayısıyla her an 7/24 saat yangın ve olası bir riskle karşı karşıyayız. Gerek evimizde gerek okulda gerekse iş yerimizde ve bulunduğumuz çevrede yangına karşı her zaman önlemlerimizi tedbirlerimizi almamız gerekiyor."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        Berlusconi'nin kız arkadaşı nerede?
        Berlusconi'nin kız arkadaşı nerede?
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışma çıktı!
        Bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışma çıktı!
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi

        Benzer Haberler

        Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" Sinop'a geldi
        Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" Sinop'a geldi
        Sinop'ta 60 yaş ve üzeri kişiler için "3. Yaş Üniversitesi" açılacak
        Sinop'ta 60 yaş ve üzeri kişiler için "3. Yaş Üniversitesi" açılacak
        Boyabat'ta yükseköğrenim öğrencileri yurtlara yerleştirildi
        Boyabat'ta yükseköğrenim öğrencileri yurtlara yerleştirildi
        Boyabat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Boyabat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Seydi Ali Reis Yelkenci Yetiştirme Projesi'nde başarılı olanlara lisansları...
        Seydi Ali Reis Yelkenci Yetiştirme Projesi'nde başarılı olanlara lisansları...
        Türkeli'de "Hz. Peygamber, İman ve İstikamet" konferansı
        Türkeli'de "Hz. Peygamber, İman ve İstikamet" konferansı