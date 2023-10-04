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        Sinop'ta kurulan Katı Atık Ön İşlem Tesisi hizmete giriyor

        Sinop Sahil Belediyeleri Birliği tarafından İller Bankasının desteğiyle kurulan Katı Atık Ön İşlem Tesisi'nin kısa süre içinde hizmete gireceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:10 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:22
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        Sinop'ta kurulan Katı Atık Ön İşlem Tesisi hizmete giriyor
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        Sinop Sahil Belediyeleri Birliği tarafından İller Bankasının desteğiyle kurulan Katı Atık Ön İşlem Tesisi'nin kısa süre içinde hizmete gireceği bildirildi.

        Sinop Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Barış Ayhan, test çalışmalarına başlanılan tesiste incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Test işlemlerinin yapıldığı tesisin faaliyete geçmesiyle merkez ilçe, Ayancık, Dikmen, Erfelek, Gerze ve Türkeli ilçelerine hizmet verilecek. Söz konusu ilçelerde toplanan çöpler, tesiste düzenli olarak ayrıştırılarak bertaraf edilecek.

        Tesis, test işlemlerinin sona ermesinin ardından kısa süre içinde hizmete girecek.

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