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        AK Parti Sinop İl Başkanı Giresun, partisinin olağanüstü kongresi öncesi açıklamada bulundu

        AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, "AK Parti'miz, 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletimizin derin teveccühüne mazhar olmuştur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:35
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        AK Parti Sinop İl Başkanı Giresun, partisinin olağanüstü kongresi öncesi açıklamada bulundu
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        AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, "AK Parti'miz, 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletimizin derin teveccühüne mazhar olmuştur." dedi.

        Giresun, AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti’nin 22 yıllık siyasi hayatının her gününü millete hizmete adadığını söyledi.

        Millete hizmet yolunda AK Parti olarak kararlılıkla yollarına devam ettiklerini vurgulayan Giresun, şunları kaydetti:

        "22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti, bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Yaklaşık çeyrek asırdır, 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir."

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