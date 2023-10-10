Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze'de üniversite öğrencilerine yönelik Kariyer Günü etkinliği düzenlendi

        Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu tarafından öğrencilere yönelik Kariyer Günü etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze'de üniversite öğrencilerine yönelik Kariyer Günü etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu tarafından öğrencilere yönelik Kariyer Günü etkinliği gerçekleştirildi.

        Gerze Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, okuldan daha önce mezun olan ve basın yayın organlarında görev yapan gazeteciler, meslek hayatlarında edindikleri bilgi ve birikimi, eğitim süreçleri devam eden öğrencilerle paylaştı.

        Etkinliğe katılan öğrencilerin sorularını da yanıtlayan gazeteciler, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

        Program, gazetecilere okul idarecileri tarafından hediye takdim edilmesiyle sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        İsrail-Hamas çatışmasında 4. gün: Gazze'de elektrik, su yok!
        İsrail-Hamas çatışmasında 4. gün: Gazze'de elektrik, su yok!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        İşsizlik 9.5 yılın dibinde
        İşsizlik 9.5 yılın dibinde
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Sıcak gelişme!
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Sıcak gelişme!
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Türkiye için tarihi gün!
        Türkiye için tarihi gün!
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        İskoçya lideri: Eşimin ailesi Gazze'de mahsur
        İskoçya lideri: Eşimin ailesi Gazze'de mahsur
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        Restoranları hedef aldılar! Rezervasyon vurguncuları yakalandı
        Restoranları hedef aldılar! Rezervasyon vurguncuları yakalandı
        Sosyal medyada tepki çekmişti! 'Yorgun mermi' tutuklandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! 'Yorgun mermi' tutuklandı!
        Yağmur, rüzgar ve kar uyarısı
        Yağmur, rüzgar ve kar uyarısı
        Yerbilimci Prof. Dr. Bektaş'tan MTA haritasına eleştiri! "Yeni faylar görünmüyor!"
        Yerbilimci Prof. Dr. Bektaş'tan MTA haritasına eleştiri! "Yeni faylar görünmüyor!"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu

        Benzer Haberler

        Sinop'ta otomobil, kamyona çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Sinop'ta otomobil, kamyona çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Pusu kurup eski eşine ateş açtı, yanındaki kadını yaraladıktan sonra intiha...
        Pusu kurup eski eşine ateş açtı, yanındaki kadını yaraladıktan sonra intiha...
        Sinop'ta kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta tartıştığı eski karısının yanındaki kadın arkadaşını vuran kişi in...
        Sinop'ta tartıştığı eski karısının yanındaki kadın arkadaşını vuran kişi in...
        Sinop'ta Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında kermes düzenlendi
        Sinop'ta Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında kermes düzenlendi
        Sinop'ta sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Sinop'ta sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı