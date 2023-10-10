Gerze'de üniversite öğrencilerine yönelik Kariyer Günü etkinliği düzenlendi

Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu tarafından öğrencilere yönelik Kariyer Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Gerze Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, okuldan daha önce mezun olan ve basın yayın organlarında görev yapan gazeteciler, meslek hayatlarında edindikleri bilgi ve birikimi, eğitim süreçleri devam eden öğrencilerle paylaştı.

Etkinliğe katılan öğrencilerin sorularını da yanıtlayan gazeteciler, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Program, gazetecilere okul idarecileri tarafından hediye takdim edilmesiyle sona erdi.