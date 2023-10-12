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        Türkeli'de meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde vatandaşlara meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:19 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:26
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        Türkeli'de meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapıldı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde vatandaşlara meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından pazaryerinde açılan stantta, sağlık personeli tarafından vatandaşlara broşür dağıtıldı. Meme kanseri ve muayenesi konusunda kadınlara bilgiler veren görevliler, soruları da yanıtladı.

        Belediye Başkanı Veysel Şahin de stanttı ziyaret ederek bilgi aldı.

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