Saraydüzü'nde seyir halindeki otomobilde yangın sonucu hasar oluştu
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 13.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:13
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Mehmet Ali Sütçü idaresindeki 57 AZ 654 plakalı otomobilde, Karaçayı köyü mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.
Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.