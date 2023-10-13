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        Saraydüzü'nde seyir halindeki otomobilde yangın sonucu hasar oluştu

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:13
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        Saraydüzü'nde seyir halindeki otomobilde yangın sonucu hasar oluştu
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        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Mehmet Ali Sütçü idaresindeki 57 AZ 654 plakalı otomobilde, Karaçayı köyü mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

        Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

        Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.

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