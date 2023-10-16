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        Sinop'ta uçuruma devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

        Sinop'un Dikmen ilçesinde uçuruma devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 13:59 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:59
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        Sinop'ta uçuruma devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
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        Sinop’un Dikmen ilçesinde uçuruma devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

        Adem Taşkın’ın kullandığı plakası belirlenemeyen traktör, Çukurçalan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

        Kazada ağır yaralanan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Taşkın, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı. ​

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